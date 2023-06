ZTE Blade A72s: 5000mAh बैटरी वाला नया स्मार्टफोन लॉन्च, इसमें है 50MP कैमरा

ZTE Blade A72s launched: ज़ेडटीई ब्लेड ए72एस स्मार्टफोन को 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ लॉन्च किया गया है। जानें इसमें क्या-कुछ है खास…

ज़ेडटीई ब्लेड ए72एस स्मार्टफोन लॉन्च

ZTE Blade A72s launched: ZTE ने अपनी ब्लेड सीरीज का नया स्मार्टफोन यूरोपीय मार्केट में लॉन्च कर दिया है। ZTE Blade A72s कंपनी का नया फोन है। नया फोन पिछले साल (2022) में लॉन्च हुए Blade A72 का अपग्रेड है। लेटेस्ट ब्लेड ए72एस में बड़ी बैटरी, एंट्री-लेवल 4G चिपसेट और 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर जैसे फीचर्स दए गए हैं। जानें ब्लेड ए72 की कीमत व फीचर्स के बारे में विस्तार से… ZTE Blade A72s Specifications ZTE Blade A72s स्मार्टफोन में 6.75 इंच स्क्रीन दी गई है जो एचडी+ रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन का रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज़ है। हैंडसेट में डिस्प्ले पर वॉटरड्रॉप नॉच है जिसमें फ्रंट कैमरा मिलता है। फोन में ऑक्टा-कोर Unisoc T606 प्रोसेसर दिया गया है। हैंडसेट में 3 जीबी रैम व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। माइक्रोएसडी कार्ड के जरिए स्टोरेज को बढ़ाने का ऑप्शन भी मिलता है। Blade A72s में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। हैंडसेट में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ 2 मेगापिक्सल के दो सेंसर मिलते हैं। जबकि पिछले ब्लेड ए72 में 13 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ 2 मेगापिक्सल के दो सेंसर दिए गए थे। Also Read Nothing Phone 2: लॉन्च से पहले सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर दिखा नया नथिंग फोन, जानें इसके बारे में डिवाइस को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 22.5W चार्जिंग सपोर्ट करती है। गौर करने वाली बात है कि पिछले साल (2022) में आए मॉडल को 6000mAh की बड़ी बैटरी के साथ लॉन्च किया गया था। Also Read Redmi A2: 64 जीबी स्टोरेज वाले सस्ते स्मार्टफोन की बिक्री शुरू, जानें क्या है दाम ZTE Blade A72s Price ज़ेडटीई ब्लेड ए72एस को फिलहाल यूरोप में उपलब्ध कराया गया है। यह फोन स्पेस ग्रे और स्काईलाइन ब्लू कलर में आता है। हैंडसेट की कीमत 170 यूरो (करीब 15,300 रुपये) है।

