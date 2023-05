Zebronics ने 1500 रुपये से कम में लॉन्च किए ANC फीचर वाले नए ईयरबड्स, जानें क्या-कुछ है खास

Zebronics Zeb Pods-1 ईयरबड्स को देश में 1,500 रुपये से कम दाम में लॉन्च किया गया है। जानें इनके बारे में…

ज़ेब्रोनिक्स ज़ेब पॉड्स 1 भारत में लॉन्च

