पूरी दुनिया में यूजर्स यह रिपोर्ट कर रहे हैं कि यू ट्यूब का सर्वर डाउन है। वेबसाइट खोलने पर इंटरनल इरर 500 (‘500 Internal Server Error’, ‘503 Network Error’ ) का मैसज दिख रहा है। हालांकि, इसके पीछे की वजह का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन यह समस्या भारत समेत पूरी दुनिया से सामने आ रही है। दुनिया के सबसे अधिक लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफार्म यू ट्यूब के लिए यह एक असाधारण घटना है। इस घटना के बाद यू ट्यूब ने अपने आॅफिशियल ट्वीटर हैंडल से ट्वीट कर कहा, “यू ट्यूब, यू ट्यूब टीवी और यू ट्यूब म्यूजिक की समस्या के बारे में रिपोर्ट करने लिए आप सभी का धन्यवाद। हम इस समस्या के समाधान पर काम कर रहे हैं। जब इसका समाधान हो जाएगा, आप सभी को पता चल जाएगा। इस समस्या की वजह से अापको हुई परेशानी के लिए हम खेद प्रकट करते हैं।”

Thanks for your reports about YouTube, YouTube TV and YouTube Music access issues. We’re working on resolving this and will let you know once fixed. We apologize for any inconvenience this may cause and will keep you updated.

— Team YouTube (@TeamYouTube) October 17, 2018