Yoga Day 2023: योगा के लिए बेस्ट हैं ये 5 मोबाइल ऐप, स्मार्ट कोच और क्लास जैसे फीचर्स

Yoga Day 2023 june 21: Down Doog, 5-Minute Yoga, Yog4Lyf जैसे योगा ऐप के जरिए आप घर बैठे योग अभ्यास कर सकते हैं।

योग के लिए कई सारे ऑनलाइन मोबाइल ऐप मौजूद हैं।

Yoga Day 2023: योग (Yoga) एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे मस्तिष्क, शरीर और आत्मा को फायदा पहुंचाता है। योग से आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, ताकत, बैलेंस, सांस और मन सबको संवार सकते हैं। चाहें आपने अभी-अभी योग शुरू किया हो या फिर आप इसमें एक्सपर्ट यानी योगी हों, आप चाहें तो अपनी जरूरी और सुविधा के मुताबिक योगा ऐप (Yoga App) यूज कर सकते हैं। इन ऐप्स के साथ आप अपनी योग प्रैक्टिस को कहीं भी और कभी भी जारी रख सकते हैं। इन ऐप में आपको एक्सपर्ट कोच और पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम जैसी सुविधाएं मिलती हैं। हम आपको बता रहे हैं टॉप-5 बेस्ट योगा ऐप्स (Yoga Apps) के बारे में… Down Dog (Android/iOS) अगर आप एक ऐसे योगा ऐप की तलाश में हैं जो ढेरों विकल्प और कस्टमाइज़ेशन ऑफर करें तो आप Down Dog ऐप यूज कर सकते हैं। हर बार इस्तेमाल करने पर आपकी जरूरत और लक्ष्य के आधार पर यह ऐप एक नई योगा प्रैक्टिस क्रिएट करता है। इस ऐप में आप अलग-अलग तरह के योग जैसे विन्यास, हठ योग आदि चुन सकते हैं। और फिर लेवल, ड्यूरेशन, फोकस, वॉइस और म्यूजिक को एडजस्ट कर सकते हैं। Down Dog ऐप में आपकी कमर दर्द दूर करने में मदद करने वाला फीचर भी है। इसके अलावा आप ऐप से अलग-अलग भाषाओं में प्रेक्टिस कर सकते हैं। Also Read OnePlus Nord CE 3 5G के स्पेसिफिकेशन्स लॉन्च से पहले लीक, जानें क्या-कुछ होगा खास Yog4Lyf (Android/iOS) Yog4Lyf का दावा है कि यह देश का सबसे भरोसेमंद हेल्थ और वेलनेस ऐप है। इस ऐप में अलग-अलग जरूरत के हिसाब से अंग्रेजी और हिंदी में लाइव व प्री-रिकॉर्डेड ऑनलाइन योगा क्लासेज ऑफर की जाती है। इस ऐप में योगासन, प्राणायाम और अलग-अलग गोल जैसे वेट लॉस, कमर दर्द, थायरॉइड, PCOS, फेस योगा के लिए कोर्स ऑफर किया जाता है। इस ऐप की मदद से थायरॉइड ग्लैंड, डाइजेशन बेहतर करने और इम्युनिटी बूस्ट करने वाली मसाज और जेंटल पोज वाले अभ्यास के जरिए हेल्थ और वेलनेस बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं। Also Read सैमसंग, रियलमी, रेडमी और मोटोरोला के बेस्ट स्मार्टफोन, इनमें है 200MP कैमरा 5 Minute Yoga (Android/iOS) जो लोग अपने वर्क शेड्यूल को लेकर काफी बिजी रहते हैं उनके लिए 5 Minute Yogaऐप काफी काम का है। यह आपके छोटे लेकिन असरदार योगा पोज ऑफर करता है जो बिजी लोगों के लिए काफी बढ़िया हैं। इस ऐप में हर सेशन की अवधि 5 मिनट से कम है। इसमें एक टाइमर फंक्शन भी है जो यह सुनिश्चित करता है कि हर पोज करेक्ट टाइम में परफॉर्म करे। Daily Yoga (Android/iOS) Daily Fitness का Daily Yoga एक हेल्थ और फिटनेस ऐप है जो योग करने वालों के लिए योग एक्सरसाइज और मेडिटेशन ऑफर करता है। यूजर्स योगा चैलेंज, क्लासेज, पोज और प्रोग्राम में से विकल्प चुन सकते हैं जो आपके गोल और जरूरत के मुताबिक हो। Daily Yoga में एक Smart Coach फीचर है जिससे बार-बार सही क्लास ढूंढने की परेशानी नहीं होती। यह फीचर एक महीने के गोल तक पहुंचने के लिए 28 दिन की क्लास का शेड्यूल बना देता है। Glo (Android/iOS) पहली बार योग शुरू करने के इच्छुक लोगों के लिए glo एक शानदार ऐप है। इसके For You page के साथ आप क्लास कलेक्शन क्यूरेट कर सकते हैं। इसके अलावा हजारों योगासन, मेडिटेशन और फिटनेस क्लास लाइव और ऑन-डिमांड का एक्सेस भी मिलता है। ऐप का दावा है कि यूजर्स ‘दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर’ के साथ लाइव क्लास ज्वॉइन कर सकते हैं और अपनी जैसे लोगों की ग्लोबल कम्युनिटी से जुड़ सकते हैं।

