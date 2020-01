Xiaomi Poco F2 से जुड़ी डिटेल्स आई सामने, जल्द होगा लॉन्च!

Poco F2: Xiaomi के Poco F1 के अपग्रेड वर्जन पोको एफ2 पर काम किया जा रहा है, इस बात का पता शाओमी द्वारा फाइल किए ट्रेडमार्क ऐप्लिकेशन से चला है। ऐप्लिकेशन से Pocophone F2 या कह लीजिए Poco F2 की मौजूदगी के बारे में पता चला है। बता दें कि टिप्स्टर @_the_tech_guy ने ट्रेडमार्क दस्तावेजों को पोस्ट किया है। ट्वीट कर कई स्क्रीनशॉट्स को साझा किया गया है।

ऐप्लिकेशन से इस बात का पता चला है कि कंपनी अपनी Poco सीरीज़ के अंतर्गत नए स्मार्टफोन Poco F2 को लाने की तैयारी कर रही है। याद करा दें कि कुछ समय पहले पोकोफोन ग्लोबल हेड Alvin Tse ने इस बात का संकेत दिया था कि Poco F1 के अपग्रेड वर्जन को 2020 में लॉन्च किया जा सकता है।

याद करा दें कि पोको एफ2 (Poco F2) स्मार्टफोन मॉडल नंबर M1912G7BE/M1912G7BC को 3सी सर्टिफिकेशन मिल चुका है। हालांकि, 3सी सर्टिफिकेशन से आगामी पोको एफ2 के बारे में ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई थी, केवल इस बात का पता चला था कि पोको एफ2 स्मार्टफोन 27 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ उतारा जाएगा।

#Xiaomi files trademark application for POCO F2

So the POCO series exists and POCO F2 is coming soon …..#xiaomi #pocoPhone #POCOF2 pic.twitter.com/3JDwplv9IJ

