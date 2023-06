Xiaomi Pad 6 vs OnePlus Pad: वनप्लस पैड को कड़ी टक्कर दे रहा सस्ता शाओमी पैड 6, जानें कौन जीता-हारा

Xiaomi Pad 6 vs OnePlus Pad: वनप्लस पैड और शाओमी पैड 6 में 256GB तक इनबिल्ट स्टोरेज ऑप्शन मिलते हैं। जानें क्या-कुछ है खास…

शाओमी पैड vs वनप्लस पैड: जानें किसे खरीदना है फायदे का सौदा

Xiaomi Pad 6 vs OnePlus Pad:शाओमी ने भारत में अपने नए Xiaomi Pad 6 से पर्दा उठा दिया है। पैड 6 एक बजट टैबलेट है और इसमें आकर्षक स्पेसिफिकेशन्स दिए गए हैं। Xiaomi के नए पैड को बाजार में पहले से मौजूद OnePlus Pad से कड़ी टक्कर मिलेगी। शाओमी पैड 6 और वनप्लस पैड किस तरह एक-दूसरे से अलग हैं? जानें टैबलेट की कीमत, स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स से जुड़ी हर जानकारी… Xiaomi Pad 6 Vs OnePlus Pad Design शाओमी और वनप्लस के इन दोनों टैबलेट में ऑल-मेटल यूनिबॉडी प्रीमियम डिजाइन दी गई है। शाओमी पैड 6 टैबलेट, वनप्लस पैड की तुलना में किफायती है। दोनों टैबलेट को स्लीक डिजाइन के साथ लॉन्च किया गया है। पैड 6 का वज़न करीब 490 ग्राम और मोटाई 6.51mm है। वहीं वनप्लस पैड का वज़न 552 ग्राम है और यह थोड़ा सा बड़ा है। Xiaomi Pad 6 Vs OnePlus Pad Display शाओमी पैड 6 में 11 इंच 2.8K रेजॉलूशन LCD डिस्प्ले दी गई है जो 7-स्टेज 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट (30/48/50/60/90/120/144Hz) सपोर्ट करती है। स्क्रीन 550 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। पैनल डॉल्बी विज़न सपोर्ट करता है। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 दिया गया है। Also Read Xiaomi Pad 6: धमाल मचाने आया शाओमी का नया बजट टैबलेट, कम दाम में जबरदस्त खूबियां जबकि वनप्लस पैड में 11.6 इंच 2.8K रेजॉलूशन LCD डिस्प्ले दी गई है जो 6-स्टेज 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट (30/60/90/120/144 Hz) और 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। डिस्प्ले पैनल डॉल्बी विज़न कॉन्टेन्ट सपोर्ट करता है। Xiaomi Pad 6 Vs OnePlus Pad Chipset वनप्लस पैड में कंपनी ने मीडियाटेक डाइमेंसिटी 9000 प्रोसेसर दिया गया है। जबकि Xiaomi Pad 6 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर मिलता है। Also Read Jio Best Value Plan: मात्र 155 रुपये से शुरू रिलायंस जियो के वैल्यू प्लान, अनलमिटेड कॉल और डेटा Xiaomi Pad 6 Vs OnePlus Pad Memory, storage वनप्लस पैड में 12GB तक रैम दी गई है। इसमें 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। वहीं Xiaomi Pad 6 में 8 जीबी तक रैम विकल्प मिलता है। फोन में 256 जीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज दी गई है। दोनों टैबलेट में स्टोरेज बढ़ाने का विकल्प नहीं मिलता है। Xiaomi Pad 6 Vs OnePlus Pad Software शाओमी पैड 6 टैबलेट में ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड MIUI 14 दिया गया है। जबकि वनप्लस पैड ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड OxygenOS 13.1 के साथ आता है। Xiaomi Pad 6 Vs OnePlus Pad Cameras शाओमी और वनप्लस, दोनों टैबलेट में 13 मेगापिक्सल रियर (4K@30fps) और 8 मेगापिक्सल (1080P@30fps) फ्रंट कैमरे दिए गए हैं। दोनों कंपनियों के रियर टैबलेट में वीडियो कॉल के लिए ऑटो-फ्रेमिंग फीचर भी मिलता है। Xiaomi Pad 6 Vs OnePlus Pad Battery, charging वनप्लस पैड में 9510mAh की बैटरी दी गई है जो 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। वहीं Xiaomi Pad 6 में 8840mAh की बैटरी है जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है। Xiaomi Pad 6 Vs OnePlus Pad Prices in India वनप्लस पैड के 8 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 37,999 रुपये है। वहीं 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 39,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। OnePlus Magnetic कीबोर्ड को 7,999 रुपये, OnePlus Stylo को 4,999 रुपये और folio case को 1,499 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। वहीं Xiaomi Pad 6 के 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 26,999 रुपये है। जबकि इसके 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 28,999 रुपये में लिया जा सकता है। टैबलेट के साथ आने वाले कीबोर्ड की कीमत 4,999 रुपये है। जबकि सेकंड-जेनरेशन Xiaomi Smart Pen की कीमत 5,999 रुपये है। कीबोर्ड के बिना लॉन्च हुए केस को 1,499 रुपये में लिया जा सकता है।

