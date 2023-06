Xiaomi Pad 6: धमाल मचाने आया शाओमी का नया बजट टैबलेट, कम दाम में जबरदस्त खूबियां

Xiaomi Pad 6 Launched: शाओमी पैड 6 टैबलेट को 13 मेगापिक्सल रियर कैमरे के साथ उपलब्ध कराया गया है।

शाओमी पैड 6 टैबलेट की कीमत 26,999 रुपये से शुरू होती है।

Xiaomi ने हाल ही में भारत में अपना लेटेस्ट टैबलेट Xiaomi Pad 6 लॉन्च किया है। नए शाओमी पैड 6 को ऑल-मेटल प्रीमियम डिजाइन और हाई-ऐंड फीचर्स के साथ उपलब्ध कराया गया है। शाओमी का इरादा नए टैब के साथ OnePlus को टक्कर देने का है। नए Xiaomi Pad की सबसे अहम खासियत है इसकी किफायती कीमत। पैड 6 का दाम देश में 26,999 रुपये से शुरू होती है। आपको बताते हैं नए शाओमी टैबलेट में क्या-कुछ खास है… Xiaomi Pad 6 Top Features – Pad 6 की बॉडी को बनाने में कंपनी ने मेटल का इस्तेमाल किया है। इसका वज़न 490 ग्राम और डाइमेंशन 6.51 मिलीमीटर है। – शाओमी पैड 6 में 11 इंच 2.8K रेजॉलूशन वाली LCD डिस्प्ले दी गई है जो 7-स्टेज 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ आती है। स्क्रीन 550 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस ऑफर करती है। – Xiaomi Pad 6 टैबलेट का डिस्प्ले पैनल डॉल्बी विज़न सपोर्ट के साथ आता है। Also Read मात्र 155 रुपये से शुरू रिलायंस जियो के वैल्यू प्लान, अनलमिटेड कॉल और डेटा – शाओमी पैड 6 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट दिया गया है। इस डिवाइस को पावर देने के लिए 8840mAh की बैटरी दी गई है जो 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। – पैड 6 में रियर पर 13 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। Also Read 15000 रुपये से कम वाले टॉप-5 स्मार्टफोन, फीचर्स एक से बढ़कर एक – शाओमी का यह टैबलेट ऐंड्रॉयड 13 के साथ आता है जिस पर MIUI 14 स्किन मिलती है।शाओमी ने नए पैड 6 टैबलेट को कस्टम कीबोर्ड और स्टायलस एक्सेसरीज के साथ लॉन्च किया है। – पैड 6 के साथ आने वाले कीबोर्ड की कीमत 4,999 रुपये से शुरू होती है। वहीं सेकंड-जेनरेशन Xiaomi Smart Pen को 5,999 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा 1,499 रुपये की कीमत वाले एक केस को भी बिना कीबोर्ड के लॉन्च किया गया है। – Xiaomi Pad 6 के 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 26,999 रुपये है। वहीं 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 28,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

