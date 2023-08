10000mAh बैटरी वाले Xiaomi Pad 6 Max से उठा पर्दा, जानें दाम व सारे फीचर्स

Xiaomi Pad 6 Max Launched: शाओमी पैड 6 मैक्स टैबलेट को 10000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है।

शाओमी पैड 6 मैक्स टैबलेट लॉन्च

Xiaomi ने अपने नए टैबलेट Xiaomi Pad 6 Max 14 इंच से पर्दा उठा दिया है। पैड 6 सीरीज का यह टैबलेट चीन में लेटेस्ट Xiaomi Mix Fold 3 समेत अन्य डिवाइस के साथ लॉन्च किया गया है। शाओमी पैड 6 मैक्स 14 इंच टैबलेट 6.53mm स्लीक है और मेटल बॉडी से बना है। शाओमी के इस टैबलेट को 10000mAh क्षमता वाली बैटरी के साथ लॉन्च किया गया है। नए शाओमी पैड में स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 प्रोसेसर, 16GB तक रैम जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जानिए शाओमी पैड 6 मैक्स 14 इंच टैबलेट की कीमत, फीचर्स के बारे में… Xiaomi Pad 6 Max 14 इंच स्पेसिफिकेशन्स लेटेस्ट शाओमी पैड 6 मैक्स 14 टैबलेट में 3.2 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 4nm मोबाइल प्लेटफॉर्म दिया गया है। ग्राफिक्स के लिए टैबलेट में एड्रेनो नेक्स्ट-जेन GPU मिलता है। इस डिवाइस में 8 जीबी/12 जीबी/16 जीबी रैम विकल्प के साथ 256/512 जीबी के साथ 1 टीबी स्टोरेज का ऑप्शन दिया गया है। शाओमी का यह टैबलेट ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड MIUI Pad 14 के साथ आता है। जैसा कि नाम से जाहिर है Xiaomi Pad 6 Max 14 में 14 इंच बड़ी स्क्रीन दी गई है जो 30/48/50/60/90/120 हर्ट्ज़ वेरिएबल रिफ्रेश रेट ऑफर करती है। स्क्रीन का टच सैंपलिंग रेट 240 हर्ट्ज़ है और यह HDR10 सपोर्ट के साथ आती है। Also Read अगर DP बदलने से चला गया ब्लू टिक, घबराएं नहीं, समझिये ट्विटर का नियम नए शाओमी पैड 6 मैक्स 14 में अपर्चर एफ/1.8 के साथ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी रियर कैमरा दिया गया है। कैमरा PDAF, डेप्थ सेंसर और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स सपोर्ट करता है। हैंडसेट में 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है जो स्मार्ट फोकस के साथ आता है। इस टैबलेट का डाइमेंशन 318.58×206.1×6.53 मिलीमीटर और वजन 750 ग्राम है। इस टैबलेट को पावर देने के लिए 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 10000mAh की बैटरी दी गई है। डिवाइस में कनेक्टिविटी के लिए यूएसबी टाइप-सी ऑडियो, डॉल्बी एटमस, 8 स्पीकर्स, 4 माइक्रोफोन, वाई-फाई 6 802.11 एएक्स, ब्लूटूथ 5.3 जैसे फीचर्स मिलते हैं। Also Read Vi Independence Day Offers: वोडाफोन आइडिया का बड़ा ऐलान, ग्राहकों को 50GB तक फ्री डेटा और रिवॉर्ड, डिटेल Xiaomi Pad 6 Max 14 इंच कीमत व उपलब्धता Xiaomi Pad 6 Max 14 इंच टैबलेट ब्लैक और सिल्वर कलर में आता है। 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 3,799 युआन (करीब 43,500 रुपये) है। जबकि 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 3,999 युआन (करीब 45,800 रुपये), 12 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट का दाम 4,399 युआन (करीब 50,400 रुपये) रखा गया है। वहीं 16 जीबी रैम व 1 टीबी स्टोरेज वेरियंट को 4,799 युआन (करीब 54,980 रुपये) में उपलब्ध कराया गया है।

