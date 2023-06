256GB स्टोरेज वाले Xiaomi Pad 6 की आज पहली सेल, मिलेगी 6000 रुपये तक बंपर छूट

Xiaomi Pad 6 First Sale: शाओमी पैड 6 टैबलेट को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर व 8 जीबी तक रैम के साथ उपलब्ध कराया गया है।

शाओमी पैड 6 टैबलेट की आज पहली सेल

Xiaomi Pad 6 First Sale: शाओमी ने भारत में हाल ही में Xiaomi Pad 6 टैबलेट लॉन्च किया था। शाओमी पैड 6 की बिक्री आज (21 जून 2023) देश में पहली बार शुरू होगी। Xiaomi के इस लेटेस्ट टैबलेट में 11 इंच की LCD डिस्प्ले, 8840mAh बैटरी और क्वाड स्पीकर सेटअप जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जानें शाओमी पैड 6 की कीमत, फीचर्स और इस पर मिल रहे ऑफर्स के बारे में सबकुछ… Xiaomi Pad 6 Price in India, Launch Offers शाओमी पैड 6 के 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट की कीमत 26,999 रुपये है। जबकि 8 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज मॉडल को 28,999 रुपये में उपलब्ध कराया गया है। लॉन्च ऑफर के तहत शाओमी ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के जरिए टैबलेट लेने पर 3000 रुपये की छूट दे रही है। पैड 6 को एक्सचेंज में लेने पर लॉन्च ऑफर के तहत 3000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल जाएगा। शाओमी पैड 6 के साथ कंपनी ने Xiaomi Smart Pen 2 को 5,999 रुपये में लॉन्च किया है। Xiaomi Pad 6 Keyboard Case को 4,999 रुपये में लिया जा सकता है। वहीं टैबलेट के लिए फोलियो केस को 1,499 रुपये में खरीदा जा सकता है। Xiaomi Pad 6 टैबलेट आज (21 जून) से दोपहर 12 बजे एक्सक्लूसिव तौर पर Mi Store और Amazon India पर खरीदने के लिए उपलब्ध होंगे। Also Read सैमसंग, रियलमी, रेडमी और मोटोरोला के बेस्ट स्मार्टफोन, इनमें है 200MP कैमरा Xiaomi Pad 6 Specifications Xiaomi Pad 6 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर दिया गया है। डिवाइस में ग्राफिक्स के लिए एड्रेनो 650 GPU मिलता है। पैड 6 में 6 जीबी व 8 जीबी रैम के साथ 128 व 256 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज ऑप्शन दिया गया है। शाओमी के इस टैबलेट में ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड MIUI 14 मिलता है। Also Read 100MP कैमरे वाला Honor 90 Lite स्मार्टफोन लॉन्च, जानें दाम व सारे स्पेसिफिकेशन्स शाओमी पैड 6 में 11 इंच की डिस्प्ले दी गई है जो (2880 × 1800 पिक्सल) रेजॉलूशन ऑफर करती है। स्क्रीन की पिक्सल डेनसिटी 30ppi है। शाओमी पैड 6 का रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज़ है। स्क्रीन 240 हर्ट्ज़ टच सैंपलिंग रेट ऑफर करती है। स्क्रीन की ब्राइटनेस 550 निट्स है और यह HDR 10 व डॉल्बी विज़न सपोर्ट करती है। शाओमी के इस टैबलेट में अपर्चर एफ/2.2 और PDAF के साथ 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। डिवाइस को पावर देने के लिए 8840mAh की बैटरी दी गई है जो 33W फास्ट चार्जिंग दी गई है। पैड 6 का डाइमेंशन 253.95 × 165.18 × 6.51mm है और वज़न 490 ग्राम है। इस टैबलेट में क्वाड स्पीकर सेटअप दिया गया है। डिवाइस में यूएसबी टाइप-सी ऑडियो पोर्ट दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए शाओमी ने इस टैबलेट में वाई-फाई 6 802.11 एएक्स, ब्लूटूथ 5.2, यूएसबी 3.2 जेन 1 टाइप-सी जैसे फीचर्स दिए गए हैं। टैबलेट मिस्ट ब्लू और ग्रेफाइट ग्रे कलर में आता है।

