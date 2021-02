Xiaomi Waterfall Display curves in all four corner : Xiaomi ने अब एक और गेमचेंजर तकनीक पेश की है, जिसमें फोन चारों से कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आएगा। हाल ही में कंपनी ने मी एयर चार्जर से पर्दा उठाया था, जो स्मार्टफोन या अन्य इलेक्ट्रोनिक डिवाइसों को हवा में ही चार्ज करने की काबिलियत रखता है।

बताते चलें कि कंपनी ने पहली बार Mi Mix के साथ बिना किसी बेजेल डिस्प्ले वाला फोन पेश किया था। इसके बाद कंपनी ने कई कॉन्सेप्ट पेश किए हैं। इस बार शाओमी ने जो कॉन्सेप्ट पेश किया है, उसमें अनोखी डिस्प्ले है और वह चारों तरफ से मुड़ी है।

शाओमी के इस फोन में नहीं होगा बटन

शाओमी के इस फोन में किसी तरह की ‘हार्ड की’ यानी बटन नहीं होगा। शाओमी ने इस फोन में जो डिस्प्ले दी है, उसे कंपनी ने क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले बताया है। इसमें फोन के चारों तरफ 88 डिग्री का कर्व्ड दिया गया है। अभी तक हमें स्मार्टफोन राइट और लेफ्ट साइड से कर्व्ड देखने को मिला है लेकिन यह पहली बार है जब फोन की डिस्प्ले चारों तरफ से कर्व्ड है।



बीते सप्ताह मी एयर चार्ज से उठाया था पर्दा

Xiaomi ने बीते सप्ताह Mi Air Charge के कॉन्सेप्ट से पर्दा उठाया था। यह एक खास प्रकार का वायरलेस चार्जर है, जो हवा में में ही दूसरे डिवाइसों को चार्ज करने की काबिलियत रखता है। यह डिवाइस फोन को दो मीटर दूर से ही चार्ज करना शुरू कर देता है। इसके लिए आपको फोन किसी चार्जिंग पैड या केबल से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। यूजर कमरे में घूमते हुए या फिर लेटकर फोन चला सकते हैं और फोन ऑटोमेटिकली चार्ज होने लगेगा।

Mi Air Charge टेक्नोलॉजी सिर्फ स्मार्टफोन या स्मार्टवॉच तक सीमित नहीं है बल्कि यह एक साथ कई अलग-अलग डिवाइसों को सपोर्ट करेगी। उदाहण के रूप में समझे तो यह Mi Air Charge एक समय में स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, स्पीकर, डेस्क लैंप, और अन्य स्मार्ट होम प्रोडेक्ट को सपोर्ट करेगी और उन्हें चार्ज करेगी।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो