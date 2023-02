Xiaomi Ms11 EV Design Leaked: Xiaomi ने स्मार्टफोन मार्केट में अपनी मजबूत पैठ बनाई हुई है और किफायती दाम में बढ़िया स्मार्टफोन के लिए यह चीनी कंपनी काफी पॉप्युलर है। शाओमी के पास अपने पोर्टफोलियो में स्मार्टफोन के अलावा, टीवी, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप समेत बहुत सारे अन्य प्रॉडक्ट शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाओमी अब इलेक्ट्रिक वीकल में एंट्री करने की बड़ी तैयारी में है। लेकिन शाओमी की EV Car की डिजाइन लॉन्च से पहले लीक हुई है। शाओमी ने बड़ा फैसला लेते हुए Beijing Molding Technology Co. Ltd से 1 मिलियन युआन (करीब 12 करोड़ रुपये) हर्जाने के तौर पर मांगे हैं। चीनी टेक दिग्गज का आरोप है कि शाओमी की आने वाली इलेक्ट्रिक कार की डिजाइन बीजिंग मोल्डिंग टेक्नोलॉजी Co. Ltd द्वारा लीक की गई है।

बता दें कि 22 जनवरी को बीजिंग मोल्डिंग टेक्नोलॉजी ने गलती से आने वाली MS11 Xiaomi Electric Car के फ्रंट व रियर बंपर की डिजाइन लीक कर दी। कंपनी का कहना है कि सब-वेंडर ने कार के ड्राफ्ट लीक किए और इस घटना के लिए सीधे तौर पर वह जिम्मेदार नहीं है।

लीक के लिए शाओमी की Zero Tolerance Policy

हालांकि, बीजिंग मोल्डिंग टेक्नोलॉजी और शाओमी ऑटो (Xiaomi Auto) के बीच हुए कॉन्फिडेंशल समझौते के मुताबिक, किसी भी घटना के लिए बीजिंग मोल्डिंग टेक्नोलॉजी ही जिम्मेदार होगी। बीजिंग मोल्डिंग को अब कॉन्ट्रैक्ट उल्लंघन के लिए 1 मिलियन युआन जुर्माने के तौर पर देना होगा। इसके अलावा अपने ऑपरेशन की सिक्यॉरिटी को भी पहले से मजबूत होगा।

CEO Lei Jun ने कहा कि लीक के लिए ज़ीरो टॉलिरेंस पॉलिसी है और हमें उम्मीद है कि सभी पार्टनर व सप्लायर कॉन्फिडेंशन एग्रीमेंट का पालन करेंगे। बीजिंग मोल्डिंग पर लगा यह भारी भरकम जुर्माना सभी पार्टनर के लिए एक सबक है कि शाओमी इस तरह की कोई घटना बर्दाश्त नहीं करेगी। और इस तरह के डिफॉल्टर से कड़ाई से पेश आएगी।

जुर्माने के अलावा, शाओमी ने बीजिंग मोल्डिंग टेक्नोलॉजी से एक विस्तृत संशोधित प्लान सबमिट करने के लिए कहा है ताकि मौजूदा सिक्यॉरिटी मापदंडों को अपग्रेड और बेहतर किया जा सके।

चीनी सोशल मीडिया साइट पर पिछले हफ्ते शाओमी की आने वाली EV की तस्वीरें लीक होने के बाद काफी चर्चा हुई। इस लीक में आने वाली शाओमी इलेक्ट्रिक कार को स्लीक और स्पोर्टी सेडान लुक में देखा गया जिसका नाम MS11 है।

बता दें कि इससे पहले भी शाओमी की EV को चीन में सीईओ Lei Jun के साथ टेस्ट-ड्राइविंग के दौरान कई बार देखा गया है। हालांकि, अधिकतर टेस्ट ड्राइव गोपनीयता से किए गए।

जोर-शोर से चल रहा EV सेक्टर में काम

बता दें कि मार्च 2021 में शाओमी ने ऐलान किया था कि कंपनी EV सेक्टर में एंट्री करेगी। और अगले 10 सालों में 10 बिलियन डॉलर से ज्यादा निवेश की योजना है। अगस्त 2021 में शाओमी ने एक ड्राइविंग कंपनी Deepmotions का अधिग्रहण 77 मिलियन डॉलर में किया था।

पिछले साल सीईओ ली जुन ने कहा था कि ऑटोनॉमस ड्राइविंग EV का फ्यूचर है और शाओमी अपनी खुद की सेल्फ-ड्राइविंग टेक्नोलॉजी डिवेलप करने की योजना बना रही है। कंपनी ने 2022 में अपनी R&D टीम को एक्सपेंड किया और 2024 में अपनी कार का मास-प्रॉडक्शन शुरू किया था।