Xiaomi Mix Fold 3: जबरदस्त डिजाइन वाला नया फोल्डेबल स्मार्टफोन में है 16GB तक रैम, जानें दाम व फीचर्स

Xiaomi Mix Fold 3 Launched: शाओमी मिक्स फोल्ड 3 स्मार्टफोन में 16 जीबी तक रैम दी गई है। जानें सारे फीचर्स…

शाओमी मिक्स फोल्ड 3 स्मार्टफोन की सेल आज से चीन में शुरू

Xiaomi Mix Fold 3 Launched: शाओमी ने हाल ही में चीन में अपना नया फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च किया है। Xiaomi Mix Fold 3 स्मार्टफोन की बिक्री आज से (16 अगस्त) चीन में शुरू हो जाएगी। शाओमी का यह फोन हाल ही में लॉन्च किए गए Samsung Galaxy Z Fold 5 को टक्कर देगा। नए शाओमी स्मार्टफोन (Xiaomi Smartphone) में डुअल डिस्प्ले, नई हिंज टेक्नोलॉजी और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। जानिए स्मार्टफोन की कीमत व फीचर्स से जुड़ी हर डिटेल… Xiaomi Mix Fold 3 स्पेसिफिकेशन्स शाओमी मिक्स फोल्ड 3 में डुअल E6 OLED डिस्प्ले दी गई है। फोन में 8.03 इंच प्राइमरी डिस्प्ले है जो LTPO टेक्नोलॉजी के साथ आती है। स्क्रीन का रेजॉलूशन 1,960 x 2,160 पिक्सल और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज़ है। हैंडसेट में 6.56 इंच एक्सटर्नल डिस्प्ले भी है जो LTPO OLED टेक्नोलॉजी के साथ आती है। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 दिया गया है। शाओमी ने इस फोल्डेबल फोन में 198 कंपोनेंट के साथ एक यूनीक इंटरनल हिंज भी पेश किया है जो 17 प्रतिशत कम स्पेस लेती है। इस डिजाइन में एक ड्यूरेबल फोल्डेबल डिस्प्ले के लिए 3-पार्ट स्ट्रक्चर और 14 माइक्रो-हिंज शामिल हैं। इस हिंज-मैकेनिज्म के साथ मिक्स फोल्ड 3 एक मिनी लैपटॉप की तरह खुलता है। Xiaomi Mix Fold 3 स्मार्टफोन में 16 जीबी तक रैम और 1 टीबी तक इनबिल्ट स्टोरेज मिलती है। फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है। स्मार्टफोन को 4800mAh की बैटरी दी गई है जो 67W वायर्ड चार्जिंग और 50W वायरलेस चार्जिंग के साथ उपलब्ध कराया गया है। हैंडसेट ऐंड्रॉयड 13 बेस्ड MIUI14 के साथ आता है। शाओमी के इस फोन में किनारे पर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। फोल्डेबल स्मार्टफोन में यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और NFC सपोर्ट दिया गया है। कंपनी का दावा है कि नया फोल्डेबल मिक्स फोल्ड स्मार्टफोन पिछले मिक्स फोल्ड 2 की तुलना में ज्यादा स्लिम है। अनफोल्ड रहने पर इसकी मोटाई 5.26mm और फोल्ड रहने पर 10.89mm रहती है। कैमरे की बात करें तो शाओमी मिक्स फोल्ड 3 में क्वाड रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। स्मार्टफोन में OIS के साथ 50 मेगापिक्सल Sony IMX800 प्राइमरी, 12 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड, 3X ज़ूम के साथ 10 मेगापिक्सल टेलिफोटो और 5x तक ज़ूम ऑफर करने वाला 10 मेगापिक्सल पेरिस्कोप मॉड्यूल दिए गए हैं। Xiaomi Mix Fold 3 कीमत और उपलब्धता शाओमी मिक्स फोल्ड 3 स्मार्टफोन के 12 जीबी रैम व 256 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 8,999 युआन (करीब 1,03,000 रुपये) में लॉन्च किया गया है। वहीं 16 जीबी रैम व 512 जीबी स्टोरेज वेरियंट 9,999 चीनी युआन (करीब 1,14,500 रुपये) में आता है। जबकि 16 जीबी रैम व 1 टीबी स्टोरेज वाले हाई-ऐंड मॉडल को चीन में 10,999 चीनी युआन (करीब 1,26,600 रुपये) में उपलब्ध कराया गया है। चीन में हैंडसेट की बिक्री आज (16 अगस्त) से शुरू होगी। फिलहाल ग्लोबल मार्केट में इस फोल्डेबल स्मार्टफोन क उपलब्ध कराए जाने से जुड़ी जानकारी कंपनी ने नहीं दी है।

