12999 रुपये में मिल रहा शाओमी का स्मार्ट ऐंड्रॉयड टीवी, जानें सारे ऑफर्स

Xiaomi Mi 5A HD Ready LED Smart Android Tv को 12999 रुपये में Flipkart Big Diwali Sale में सस्ते में लेने का मौका है।

Xiaomi Mi 5A HD Ready LED Smart Android Tv को बैंक कार्ड, बायबैक गारंटी, एक्सचेंज ऑफर व नो-कॉस्ट ईएमआई पर लिया जा सकता है।

