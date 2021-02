Xiaomi Mi 11 vs Samsung Galaxy S21 : साल 2021 में दो फ्लैगशिप एंड्रॉयड स्मार्टफोन लॉन्च हो चुके हैं, जिनमें से एक Xiaomi Mi 11 और दूसरा Samsung Galaxy S21 सीरीज के मोबाइल फोन हैं। Mi 11 की लॉन्चिंग सोमवार की शाम को ग्लोबली हुई है और इसकी शुरुआती कीमत करीब 66 हजार रुपये है और यह फोन सबसे ताकत प्रोसेसर क्वालकॉम स्नैड्रैगन 888 (Qualcomm snapdragon 888) से लैस है और इसकी टक्कर सीधी सैमसंग गैलेक्सी एस 21 से होगी। आइये जानते हैं दोनों फोन में कितना अंतर है।

Samsung Galaxy S21 साल 2021 का पहला फ्लैगशिप फोन है, जो अपनी सीरीज का सबसे सस्ता वेरियंट है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी एस 21 प्लस और गैलेक्सी एस21 अल्ट्रा को भी पेश किया गया था। सैमसंग गैलेक्सी एस21 और शाओमी मी 11 में बहुत सी समानताएं हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं, जो इन्हें एक दूसरे से अलग बनाते हैं।

Xiaomi Mi 11 price vs Samsung Galaxy S21 price

शाओमी मी 11 की ग्लोबली कीमत €749 (करीब 66 हजार रुपये) है, जिसमें 128जीबी स्टोरेज वेरियंट मिलेगा, जबकि 256जीबी इंटरनल स्टोरेज के लिए €799 (करीब 70,300 रुपये) खर्च करने होंगे। वहीं सैमसंग गैलेक्सी एस21 की शुरुआती कीमत 69,999 रुपये है, जिसमें 8 जीबी रैम और 128 जीबी स्टोरेज मिलती है। वहीं, 8 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज के लिए 73,999 रुपये चुकाने होंगे।



Xiaomi Mi 11 Design and display vs Samsung Galaxy S21 Design and display

MI 11 स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी ए21 से बड़ा है। मी स्मार्टफोन का वजन 196 ग्राम है जबकि गैलेक्सी एस21 का वजन 169 ग्राम है।

दोनों स्मार्टपोन के बैक पैनल पर टॉप लेफ्ट पर रियर कैमरा सेटअप है। सैमसंग फोन ग्लास्टिक है, जो इसे इसे ग्लास जैसा लुक देता है, जबकि शाओमी मी 11 में बैक पैनल पर कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे सुरक्षित बनाता है। दोनों ही फोन में 3.5 एमएएम का ऑडियो जैक नहीं दिया है।

Mi 11 में AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रेजोल्यूशन 1440 x 3200 पिक्सल है। यह फोन डिस्प्ले HDR10+ को सपोर्ट करता है और इसका रिफ्रेश रेट 120Hz है। वहीं, Samsung Galaxy S21 के डिस्प्ले का रेजोल्यूशन 1080 x 2400 पिक्सल है।

Xiaomi Mi 11 Cameras and battery vs Samsung Galaxy S21 Cameras and battery

दोनों ही स्मार्टफोन में चार कैमरे दिए गए हैं, जो एकदम अलग लाइनअप के हैं। सैमसंग गैलेक्सी एस21 के बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। फोन के पीछे 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा-वाइड-एंगल लेंस, 12 मेगापिक्सल का वाइड-एंगल लेंस और 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है। फोन के फ्रंट में 10 मेगापिक्सल का ड्यूल पिक्सल AF कैमरा है।

Xiaomi Mi 11 में बैक पैनल पर ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है और सामने की तरफ पंच होल कैमरा दिया गया है। बैक पैनल पर 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा। सेकेंडरी कैमरा 13 मेगापिक्सल का है, जो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। तीसरा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर्स है। सेल्फी के लिए कंपनी ने 20 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। कैमरा सेटअप में तो मी सैमसंग की तुलना में काफी अगे नजर आता है।

Xiaomi Mi 11 Specs and performance vs Samsung Galaxy S21 Specs and performance

सैमसंग गैलेक्सी एस21 फोन एंड्रॉयड 11 बेस्ड One UI पर चलता है। Galaxy S21 स्मार्टफोन सभी मार्केट्स (अमेरिका को छोड़कर) में Exynos 2100 प्रोसेसर के साथ आया है। अमेरिका में यह क्वॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ आया है।

Xiaomi Mi 11 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट का इस्तेमाल किया गया है। इस फ्लैगशिप फोन में कंपनी ने शानदार स्टीरियो स्पीकर दिए हैं। साथ ही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है। यह स्मार्टफोन अभी तो एंड्रॉयड 10 आधारित MIUI 12 पर चलेगा लेकिन जल्द ही इसे MIUI 12.5 का अपडेट मिलेगा।