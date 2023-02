शाओमी ने लॉन्च किया गोल्ड प्लेट वाला सस्ता AC, बिजली की खपत एकदम कम!

Xiaomi Air Conditioner: शाओमी ने अपने MIJIA ब्रैंड के तहत नया 3HP Gold Edition एयर कंडीशनर लॉन्च किया है।

Xiaomi Air Conditioner Launched: Xiaomi ने चीन में अपने MIJIA ब्रैंड के तहत एक और नया एयर कंडीशनर (AC) लॉन्च कर दिया है। नए MIJIA Air Conditioner 3HP Gold Edition को लेकर दावा है कि इससे हर साल 489kWh तक बिजली बचेगी। यह एसी एक साधारण डिजाइन के साथ आता है और चीनी मार्केट में मौजूद दूसरे कामयाब MIJIA एसी की लिस्ट में शामिल होता है। आपको बताते हैं नए शाओमी एयर कंडीशनर की कीमत व फीचर्स के बारे में सबकुछ… MIJIA Air Conditioner 3HP Gold Edition Features शाओमी मीजिया एयर कंडीशनर के नए गोल्ड-प्लेटेड वर्जन में का बाहरी डिजाइन साधारण है लेकिन इसमें पिछले मीजिया एसी की झलक देखने को मिलती है। गोल्ड-प्लेटेड डिजाइन के साथ एयर कंडीशनर देखने में क्लासी लगता है। यह एयर कंडीशनर इंटेलिजेंट कंट्रोल के साथ आता है और इसमें MIJIA स्मार्ट होम ईकोसिस्टम का एक्सेस मिलता है। इस एसी में स्मार्टफोन ऐप के साथ-साथ voice कमांड के जरिए कंट्रोल सपोर्ट भी दिया गया है। इस एसी को लैंप, डोर लॉक, वैक्यूम रोबोट और दूसरे स्मार्ट गैजेट से लिंक किया जा सकता है। MIJIA Air Conditioner 3HP Gold Edition में फुल डीसी फ्रीक्वेंसी कनवर्जन सिस्टम दिया गया है। चीन में लॉन्च हुए इस एसी में एनर्जी बचाने के लिए 3.91 APF वैल्यू तक लेवल 2 दिया गया है। इसका मतलब है कि यह एसी 489 kWh तक बिजली हर साल बचा सकता है। Also Read पानी में डूबने पर भी खराब नहीं होगा मजबूत बॉडी वाला CAT S75 Rugged Phone, जानें दाम नए एयर कंडीशनर में दिया गया विंड मोड,मौजूदा लेवल 3 एयर कंडीशनर की तुलना में ज्यादा असरदार है। यह कैनोपी मोड, कारपेट विंड और सराउंड विंड मोड को सपोर्ट करता है। Also Read 240W चार्जिंग वाला Realme GT 3 मचाएगा तहलका! लॉन्च से पहले लीक हुए सारे फीचर्स नए शाओमी MIJIA air conditioner 3HP Gold Edition में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ड्यूल कंट्रोल टेक्नोलॉजी दी गई है जो ऑटोमैटिक एडजस्टमेंट के साथ आता है। इस AC को चीन में शाओमी ने लॉन्च ऑफर के तहत 3,999 युआन (करीब 47,700 रुपये) में उपलब्ध कराया है। लॉन्च ऑफर के बाद यह एसी 4,299 युआन (करीब 51,200 रुपये) की ऑरिजिनल कीमत पर उपलब्ध होगा।

