Xiaomi Fan Festival 2023: ने देश में Xiaomi Fan Festival 2023 के नए सीजन की डेट का ऐलान कर दिया है। शाओमी फैन फेस्टिवल 2023 की शुरुआत 6 अप्रैल से होगी और यह सेल 11 अप्रैल 2023 तक चलेगी। कुल 6 दिन तक चलने वाली इस सेल में ग्राहकों को आकर्षक डिस्काउंट, एक्सचेंज और बैंक ऑफर व पुराने स्मार्टफोन के बदले बेस्ट एक्सचेंज वैल्यू जैसे फायदे मिलेंगे। फैन फेस्टिवल 2023 सेल में शाओमी और रेडमी के स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट होम और AIoT ईकोसिस्टम कैटिगिरी के तहत ऑफर्स व छूट के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

इसके अलावा ICICI बैंक कार्ड के साथ इस सेल में खरीदारी करने पर 8000 रुपये तक अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। Paytm Wallet पर कैशबैक ऑफर्स भी होंगे। बता दें कि सेल में मिलने वाले फायदे सभी ई-कॉमर्स वेबसाइट Mi.com, Mi Home, Flipkart और Amazon India पर उपलब्ध होंगे।

Xiaomi Fan Festival 2023 Offers

शाओमी फैन फेस्टिवल 2023 में रेडमी के लेटेस्ट स्मार्टफोन Redmi 12C और Redmi Note 12 को बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ये दोनों बजट हैंडसेट सेल में पहली बार ऑफर्स के साथ उपलब्ध होंगे।

रेडमी 12सी स्मार्टफोन के 4 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 10,999 रुपये और 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 10,999 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। ICICI बैंक कार्ड यूजर्स फोन को 500 रुपये की छूट के साथ क्रमशः 8,499 रुपये और 10,499 रुपये में खरी सकेंगे। यह डिवाइस ऐमजॉन इंडिया, शाओमी की वेबसाइट, मी स्टूडियो, मी होम और ऑथराइज्ड रिटेल पार्टनर स्टोर से खरीदा जा सकेगा।

वहीं बात करें रेडमी नोट 12 4जी की तो इसके 6 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज को 14,999 रुपये में लॉन्च किया गया है। वहीं 6 जीबी रैम व 128 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 16,999 रुपये में लिया जा सकता है। ICICI बैंक कार्ड के साथ फोन को 1000 रुपये की छूट के साथ 13,999 रुपये और 15,999 रुपये में लिया जा सकेगा। इस स्मार्टफोन को एक्सचेंज में लेने पर कंपनी 1,500 रुपये अतिरिक्त बोनस डिस्काउंट भी दे रही है। यह स्मार्टफोन भी शाओमी की वेबसाइट, फ्लिपकार्ट, मी होम, मी स्टूडियो और ऑथराइज्ड रिटेल पार्टनर स्टोर पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।

इसके अलावा सेल में लेटेस्ट Xiaomi 13 Pro को छूट के साथ 71,999 रुपये में खरीदने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

वहीं Redmi, Redmi 11 Prime 5G, Redmi Note 12 5G Series स्मार्टफोन को 5,899 रुपये की शुरुआती कीमत पर बेचा जाएगा।

कंपनी के बेस्ट-सेलिंग टैबलेट शाओमी पैड 5 और रेडमी पैड को Xiaomi Fan Festival 2023 में क्रमशः 24,499 रुपये और 12,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

शाओमी फैन फेस्टिवल सेल में Xiaomi और Redmi के स्मार्ट टीवी पर 26,500 रुपये तक की छूट मिलेगी। कंपनी सेल में लैपटॉप और दूसरे AIoT प्रॉडक्ट्स को भी छूट के साथ उपलब्ध कराया जाएग

इसके अलावा Mi Store ऐप पर कई सारे कॉन्टेस्ट पर भी होंगे। इनमें यूजर्स Bid to Win के साथ Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Smart TV 32 और Redmi Buds 3 Lite को 10 रुपये तक में खरीद पाएंगे। इसके अलावा Like More, Save More ऑफर भी होगा। हर दिन दोपहर 12 और शाम 6 बजे कंपनी एक्सक्लूसिव प्राइस ड्रॉप डील भी उपलब्ध कराएगी।

शाओमी सभी Device Care Plans जैसे Mi Extended Warranty, Mi Screen Protect और Mi Complete Protect पर 25 प्रतिशत की छूट दे रही है।