Xiaomi Cyberdog 2: शाओमी ने लॉन्च किया असली जैसा दिखने वाला कमाल का साइबरडॉग, दाम जानकर रह जाएंगे दंग

Xiaomi Cyberdog 2 launched: शाओमी साइबरडॉग को लेकर दावा है कि यह पिछले साइबरडॉग की तुलना में ज्यादा हल्का और छोटा है।

टेक्नोलॉजी डेस्क Edited by Naina Gupta Written by

शाओमी साइबरडॉग 2 लॉन्च

Follow us on



instagram

telegram