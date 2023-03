Xiaomi 13 Pro: सबसे बड़े 1-इंच सेंसर वाले शाओमी स्मार्टफोन की आज पहली सेल, 22000 रुपये से ज्यादा की छूट

Xiaomi 13 Pro Early Access Sale: शाओमी 13 प्रो स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल सेल्फी सेंसर है। फोन को एक्सचेंज ऑफर में लेने पर 12000 रुपये तक अतिरिक्त छूट मिल जाएगी।

शाओमी 13 प्रो में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है।

