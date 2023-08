ट्विटर के मुख्यालय पर लगा X-Logo विरोध के बाद हटा, इस वजह से शहरवासियों को था एतराज

सैन फ्रांसिस्को के भवन निरीक्षण विभाग ने कहा कि वह इसकी जांच कर रहा है।

एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, के मुख्यालय पर अब एक विशाल एक्स आकार का एलईडी लोगो है। (Image credit: Elon Musk/X)

ट्विटर के मुख्यालय पर लगा विशाल, चमकदार एक्स लोगो (X Logo) कुछ लोगों की आपत्ति के बाद हटा दिया गया। लोगों का कहना है कि यह परेशान करने वाला है। शुक्रवार को कंपनी ने अपने मार्केट स्ट्रीट मुख्यालय की छत पर एक “एक्स” लोगो लगाया, लेकिन इससे पड़ोसी परेशान हो गए। उन्होंने इसकी रोशनी के बारे में शिकायत की। सैन फ्रांसिस्को के भवन निरीक्षण विभाग ने कहा कि वह इसकी जांच कर रहा है। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में बनाए रखने का किया था ऐलान इससे पहले अरबपति मस्क ने एक पोस्ट के बाद ऐलान किया था कि ट्विटर के नए नाम वाली कंपनी सैन फ्रांसिस्को में बनी रहेगी। उसे यहां से कहीं ले नहीं जाया जाएगा। मस्क ने अक्टूबर में 44 बिलियन डॉलर में कंपनी का अधिग्रहण किया था। महामारी के बाद से शहर की हालत है खराब मस्क इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला के भी सीईओ हैं। उन्होंने 2021 में महामारी के दौरान कंपनी का मुख्यालय कैलिफोर्निया से हटाकर टेक्सास कर दिया था। इसका डाउनटाउन क्षेत्र तकनीकी क्षेत्र में नौकरियों में कटौती, प्रमुख रिटेल विक्रेताओं के वापस जाने और पर्यटकों के कम आने से जूझ रहा है। अधिकतर लोगों के घर से काम करने के कारण यातायात में भी गिरावट आई है, जबकि हाई-प्रोफाइल अपराध और बेघरों ने शहर की छवि खराब कर दी है। अधिकतर लोग मस्क से दोस्ती के इच्छुक नहीं मस्क ने अपने पोस्ट में लिखा, “खूबसूरत सैन फ्रांसिस्को, भले ही दूसरे लोग आपको छोड़ दें, हम हमेशा आपके दोस्त बने रहेंगे।” हालांकि इस पोस्ट के बावजूद अधिकतर लोग मस्क की दोस्ती के इच्छुक नहीं हैं। एक यूजर @itsmefrenchy123 ने कहा कि वे चमकीले ‘एक्स लोगो’ से खुश नहीं हैं। यह “आपके शयनकक्ष के ठीक सामने है।” एक अन्य यूजर @DollyMarlowe ने लिखा, “मैं किसी के प्रति विचार की घोर कमी से आश्चर्यचकित हूं।” इस बीच, सैन फ्रांसिस्को के भवन निरीक्षण विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है और कहा है कि यह अनुमति नियमों का उल्लंघन हो सकता है। उधर, माइक्रोब्लॉगिंग साइट ‘एक्स’ ने स्वतंत्र अनुसंधानकर्ताओं के उस समूह पर मुकदमा दर्ज कराने की धमकी दी है जिन्होंने अपने अनुसंधान में एलन मस्क द्वारा इस सोशल मीडिया मंच को पिछले साल खरीदे जाने के बाद से इस पर घृणा भाषण बढ़ने की बात कही है। सोशल मीडिया मंच की पैरवी करने वाले एक वकील ने 20 जुलाई को ‘सेंटर फॉर काउंटरिंग डिजिटल हेट’ (सीसीडीएच) को पत्र लिखकर घृणा भाषण तथा कॉन्टेंट मॉडरेशन में गैर-लाभकारी संगठन के अनुसंधान पर कानूनी कार्रवाई करने की धमकी दी।

पढ़ें टेक्नोलॉजी (Technology News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram