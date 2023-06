आ गया दुनिया का सबसे छोटा एक्शन कैमरा Insta360 Go 3, फीचर्स एक से बढ़कर एक

Insta360 Go 3 launched: इंस्टा360 ने के नए एक्शन कैमरे को IPX8 रेटिंग के साथ लॉन्च किया गया है। इसमें 32 जीबी स्टोरेज मिलती है।

Insta360 Go 3 एक्शन कैमरा लॉन्च

Insta360 Go 3 launched: इंस्टा360 ने अपना लेटेस्ट कॉम्पैक्ट एक्शन कैमरा लॉन्च कर दिया है। Insta360 Go 3 कंपनी का नया कैमरा है जिसे दुनिया का सबसे छोटा एक्शन कैमरा बताया जा रहा है। नए एक्शन कैमरा वज़न हल्का 35 ग्राम है और इससे 2.7K रेजॉलूशन तक की वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। सिंग चार्ज में इस एक्शन की बैटरी 45 मिनट तक चल जाएगी। वहीं Action Pod के साथ पेयर करने पर एक बार चार्जिंग में इससे 170 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है। Insta360 का यह नया एक्शन कैमरा कई शानदार फीचर्स के साथ आता है। जैसे कि इसमें गिम्बल जैसा स्टेबिलाइज़ेशन और 360-डिग्री हॉरिज़न लेवलिंग मिलती है। इसके अलावा, इस कैमरे को रिमोट कंट्रोल के साथ उपलब्ध कराया गया है। डिटैचेबल मल्टी-फंक्शन एक्शन पॉड का इस्तेमाल करके लाइव प्रिव्यू देखा जा सकता है। Insta360 Go 3 Features Insta360 Go 3 एक्शन कैमरा वॉटरप्रूफ है और IPX8 रेटिंग के साथ आता है। इसके साथ एक रिप्लेसेबल लेंस गार्ड है। एक्शन पॉड को वॉटर रेजिस्टेंस के लिए IPX4 रेटिंग के साथ पेश किया गया है। Also Read ब्लूटूथ कॉलिंग वाली Amazfit Pop 3R स्मार्टवॉच भारत में लॉन्च, दाम 4000 से भी कम ऐंड्रॉयड व iOS डिवाइस पर Insta360 ऐप के जरिए यूजर्स आसानी से कैमरे द्वारा कैप्चर की गई फुटेज को AI एडिटिंग टूल की मदद से एडिट कर सकते हैं। कैमरे को कई एक्सेसरीज के साथ पेश किया गया है। इनमें मैग्नेटिक पेंडेन्ट, एक स्टैंड और ईजी क्लिप शामिल हैं। इसके जरिए यूजर्स कैमरे को कैप से अटैच कर सकते हैं। Also Read 256GB स्टोरेज वाले स्मार्टफोन पर भारी छूट, जानें क्या है स्पेशल ऑफर Insta360 Go 3 के बेस मॉडल को अमेरिका में 32 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज के साथ पेश किया गया है। इसकी कीमत 449.99 डॉलर (करीब 36,900 रुपये) है। यह कैमरा एक्शन किट, ट्रैवल किट, वॉटर स्पोर्ट्स किट और बाइक किट फॉरमेट में भी उपलब्ध है। कैमरे को पहले ही चुनिंदा बाजारों में 32,64 व 128 जीबी इनबिल्ट स्टोरेज वेरियंट में पेश किया गया है। यूजर्स 12.99 डॉलर (1065 रुपये) अतिरिक्त देकर गो 3 एक्शन कैमरे के लिए कस्टम स्किन भी ले सकते हैं।

