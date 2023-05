बचके रहना रे बाबा! मेहनत की कमाई के 42 लाख रुपये गंवा बैठा इंजीनियर, WhatsApp और Telegram बने जरिया

Work from home Scam: गुरुग्राम के एक इंजीनियर ने व्हाट्सऐप मैसेज के लालच में आकर अपने 42 लाख से ज्यादा रुपये गंवा दिए।

गुरुग्राम के एक इंजीनियर से 42 लाख की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है।

