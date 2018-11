टि्वटर, फेसबुक, स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्म से लॉगआउट होने और दूसरे को ऑनलाइन नहीं दिखना बेहद आसान है। हालांकि, वाट्सएप में कुछ समय के लिए नेट ऑन रहने के बावजूद दूसरों को न दिखना काफी मुश्किल काम है। आप मैसेज देखें या न देखें, अगले को यह पता चल जाता है कि आपके पास मैसेज पहुंच चुका है। बार-बार वाट्सएप डिलीट करना और फिर दुबारा इंस्टॉल करना भी आसान काम नहीं है। कई बार ऐसा करने की वजह से जरूरी डेटा डिलिट हो जाते हैं। यह मायने नहीं रखता है, उन्हें दो ब्लू टिक दिख रहा है या नहीं। मैसेज भेजने वाले को यह पता चल जाता है कि आपने मैसेज पढ़ लिया है या नहीं पढ़े हैं। ऐसा इसलिए कि जैसे ही आप वाट्सएप खोलते हैं, आप अपने कांटैक्ट लिस्ट के व्यक्ति को ‘ऑनलाइन’ दिख जाते हैं।

आधिकारिक तौर पर वाट्सएप को कुछ समय के लिए साइलेंस करने का कोई सामाधान नहीं है। कुछ ऐसे थर्ड पार्टी एप्स होते हैं, जिनकी मदद से वाट्सएप को साइलेंस किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन एक तरीका है जिससे आप बिना कोई एप डाउनलोड किए और इंटरनेट कनेक्शन ऑफ किए बगैर आप ऐसा कर सकते हैं। आप इन तरीकों से अपने वाट्सएप को कुछ समय के लिए इनविजिबल कर सकते हैं। सबसे पहले आप वाट्सएप टोन को साइलेंस करें। इसके लिए आपको अपने फोन को साइलेंस मोड में करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वाट्सएप आइकॉन पर जाकर नए मैसेज के लिए नोटिफिकेशन से छुटकारा पाएं। तीसरा नोटफिकेशन लाइट फॉर वाट्सएप को डिजेबल करें। अंतिम में होमस्क्रीन से वाट्सएप शार्टकट को हटा दें।

1. वाट्सएप ट्यून को डिजेबल करें:- यहां वाट्सएप मैसेज और कॉल के लिए ‘No Ringtone’ का कोई ऑप्शन नहीं है। यह अपने आप एक रिंगटोन सेलेक्ट कर लेता है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि पिन ड्रॉप साइलेंस में 5 सेंकेंड का एक ऑडियो रिकॉर्ड करें और उसे वाट्सएप नोटिफिकेशन टोन बना दें।

2. वाट्सएप आइकाॅन और डॉट्स के फॉर्म में नोटिफिकेशन डिजेबल करना:- आप अपने फोन की सेटिंग में जाएं। फिर Apps> Open list of Apps> Select WhatsApp> Tap on Notification and disable all notifications for WhatsApp करें। वाइब्रेशन और पॉपअप को भी डिजेबल कर दें। अब आपको पता नहीं चलेगा कि कोई मैसेज भी आया है, जब तक कि आप वाट्सएप नहीं खोलेंगे।

3. नोटिफिकेशन लाइट को डिजेबल करें:- यह बेहद साधारण काम है। WhatsApp>>Settings>>Notifications>>Light पर जाएं और ‘none’ ऑप्शन को चुनें। इसके बाद होमस्क्रीन पर मौजूद वाट्सएप शाॅर्टकट को हटा दें। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद वाट्सएप पर मैसेज आते रहेंगे कि लेकिन आपको तबतक पता नहीं चलेगा, जबतक आप जानना नहीं चाहेंगे। किसी तरह के टोन की वजह से आप डिस्टर्ब भी नहीं होंगे।

4. वाट्सएप से मोबाइल डेटा बचाएं:- अाप अपने फोन की सेटिंग्स मे जाएं। फिर Apps> Open list of Apps> WhatsApp चुनें। इसके बाद ‘Force stop’ पर क्लिक करें। इसके बाद ‘Background Data’ का ऑप्शन आता है, इसे डिजेबल करें।

5. इन पूरी प्रक्रिया को अपनाने के बाद बिना अनइंस्टाॅल किए यह वाट्सएप को इनविजिबल कर देता है। हांलाकि, जब आप वाट्सएप खोलेंगे तो आपको मैसेज मिलता रहेगा, लेकिन तब आप रिप्लाई करने में इग्नोर भी कर सकते हैं।

6. यदि आप चाहते हैं कि मैसेज भेजने वाले को ‘Double Tick’ का साइन न दिखे तो ‘Force Stop’ करने के बाद वाट्सएप न खोलें।

