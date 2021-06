Will there be a Samsung A72: सैमसंग गैलेक्सी ए72 को भारत में इस साल लॉन्च किया गया था। यह फोन एक आकर्षक डिजाइन के साथ आता है। इस फोन में 8 जीबी रैम और 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है।

What is the price of Samsung A72?

सैमसंग की ऑफिशियल साइट पर SAMSUNG OFFER RUSH सेल चल रही है, जो 11 जून तक चलेगी। इस सेल में सैमसंग गैलेक्सी ए72 को सस्ते में खरीद सकते हैं। सैमसंग का यह फोन 34,999 रुपये में लिस्टेड है, जिसमें 8जीबी रैम और 128 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है। लेकिन इसे एचडीएफसी कार्ड की मदद से खरीदने पर 2000 रुपये तक का इंस्टैंट कैशबैक मिलेगा। साथ ही इसमें सैमसंग शॉप ऐप से खरीदने पर 1 हजार रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे में इस पर कुल 3 हजार रुपये तक बचा सकते हैं। (इसे भी पढ़ेंः 11 जून तक सस्ता मिल रहा है सैमसंग ए32)

सैमसंग गैलेक्सी ए72 के स्पेसिफिकेशन (Is Samsung Galaxy A72 good?)

Samsung Galaxy A72 के इस फोन में 6.7 इंच का फुलएचडी प्लस सुपर एमोलेड इनफिनिटी ओ डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया है। यह फोन Snapdragon 720G के साथ आता है। इसमें 1 टीबी का एसडी कार्ड लगा सकते हैं।

Samsung Galaxy A72 का कैमरा सेटअप

सैमसंग के इस फोन में बैक पैनल पर क्वाड कैमरा सेटअप है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। इस फोन में 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो शूट है। यह फोन 4जी सपोर्ट के साथ आता है। इसमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है।

Samsung Galaxy A72 के अन्य फीचर्स

सैमसंग के इस फोन में 5000 एमएएच की बैटरी दी गई है। साथ ही यह फोन 4जी सपोर्ट, वाईफाई और टाइप सी यूएसबी केबल के साथ आता है। यह फोन एंड्रॉयड 11 पर काम करता है।