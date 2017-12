अगर आप फेसबुक पर खूब एक्टिव रहते हैं, तो यह खबर आपके काम की है। दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर जल्द आधार कार्ड की जानकारी देनी पड़ सकती है। यूजर्स जब भी लॉगइन करेंगे तो उनसे आधार संख्या और बाकी डिटेल पूछी जाएगी। अगर वे सही जानकारी देंगे, तभी वे अपने अकाउंट को खोल पाएंगे। कंपनी सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर नकली अकाउंट्स की समस्या से निपटने को लेकर कर काम कर रही है। कंपनी ने इसके लिए एक नया फीचर भी तैयार किया है, जिसकी टेस्टिंग इन दिनों की जा रही है। अगर यह नया फीचर लागू किया जाएगा तो आने वाले दिनों में भारत में फेसबुक यूजर्स को अपने आधार कार्ड संबंधी जानकारी अकाउंट खोलने के लिए देनी पड़ेगी। कंपनी का कहना है कि वह ऐसा नकली अकाउंट्स की समस्या से निपटने के लिए कर रही है। नया फीचर खासकर उन लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो फेसबुक पर नकली नाम से अकाउंट बनाते हैं और उनका इस्तेमाल कई चीजों के लिए करते हैं। मगर कंपनी ने अभी तक इसे लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

फेसबुक के इस फीचर से सबसे पहले एक शख्स तब दो-चार हुआ, जब वह नया अकाउंट बना रहा था। बाद में उसने अपने अनुभव को रेडिट नाम की साइट पर शेयर किया। उसके मुताबिक, टेस्टिंग के दौरान कुछ यूजर्स से नए अकाउंट बनाते वक्त आधार कार्ड संबंधी जानकारी मांगी गई। उसने फेसबुक की मोबाइल साइट से अकाउंट बनाने की कोशिश की, तो आधार कार्ड के अनुसार नाम बताने के लिए कहा गया था।

आधार से जुड़ी जानकारी तब मांगी जाती है, जब कोई मोबाइल ब्राउजर से फेसबुक लॉगइन करता है। पेज पर यूजर का नाम पूछा जाता है, जिसके बाद सबसे ऊपर लिखा आता है- आधार कार्ड पर लिखे अपने नाम का इस्तेमाल कर अपने दोस्तों को आसानी से पहचानें। (“Using the name on your Aadhaar card makes it easier for friends to recognise you”)। हालांकि, कंपनी की ओर से अभी तक इस फीचर को लागू करने को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।

फिलहाल आधार कार्ड की जानकारी सिर्फ फेसबुक की मोबाइल साइट (m.facebook.com) पर अकाउंट बनाते वक्त ही मांगी जा रही है। लेकिन जो लोग मोबाइल एप्लीकेशन पर फेसबुक चलाते हैं, उनके सामने इस किस्म का कोई प्रॉम्ट नहीं आ रहा है।

