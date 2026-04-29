चीन ने 27 अप्रैल को Meta Platforms की करीब 2 अरब डॉलर की डील को रोक दिया, जिसमें कंपनी चीनी AI एजेंट “मानुस” को खरीदने की तैयारी में थी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और चीन के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को लेकर प्रतिस्पर्धा तेज हो रही है।

2025 की शुरुआत में लॉन्च हुआ “मानुस” एक एडवांस AI एजेंट के रूप में सामने आया था और इसे टेक इंडस्ट्री में बड़ी उपलब्धि माना गया। हालांकि बाद में कंपनी ने अपना मुख्यालय सिंगापुर शिफ्ट कर लिया, फिर भी चीन ने इस डील पर कड़ा रुख अपनाया और दिसंबर तक मेटा ने इसे खरीदने की कोशिश की।

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक, चीनी अधिकारियों ने इस साल की शुरुआत में स्टार्टअप के को-फाउंडर्स को तलब किया और रेगुलेटरी जांच के दौरान उन्हें देश छोड़ने से भी रोक दिया। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मंगलवार को रिपोर्ट किया कि मेटा अब ऑर्डर के बाद इस एक्विजिशन को खत्म करने की तैयारी कर रहा है।

रिव्यू के दायरे में क्यों आई मानुस डील?

एक बयान में चीनी सरकार ने कहा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी रिव्यू वर्किंग मैकेनिज्म के ऑफिस ने मानुस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर रोक लगाने का फैसला किया है और पार्टियों को डील रद्द करने का आदेश दिया है।

इसने रिव्यू के लिए कोई कारण नहीं बताया, लेकिन बीजिंग ने पहले दोनों कंपनियों से “डील खत्म करने और मानुस के चीनी एसेट्स को पूरी तरह से उनकी असली हालत में वापस लाने के लिए कहा था। WSJ ने सूत्रों के हवाले से बताया। “इसमें मेटा से पहले ट्रांसफर किए गए किसी भी डेटा या टेक्नोलॉजी को हटाना शामिल है।”

चीन मानुस को नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी मानता है, जो एक जनरल एआई एजेंट है। इन एजेंट्स को बहुत सारे डेटा पर ट्रेनिंग देकर बनाया जाता है, लेकिन ChatGPT या Google Gemini जैसे चैटबॉट्स के उलट, ये “टूल कॉलिंग” से लैस होते हैं। यह काबिलियत उन्हें वेब से रियल-टाइम में अपडेटेड जानकारी निकालने देती है, जिससे वे मुश्किल प्रॉम्प्ट्स, कोड को हैंडल कर पाते हैं और कैलेंडर और ईमेल जैसे दूसरे ऐप्स के साथ इंटरैक्ट कर पाते हैं।

मानुस को दुनिया का पहला जनरल AI एजेंट बताया गया और ट्विटर के को-फाउंडर जैक डोर्सी और AI प्लेटफॉर्म हगिंग फेस के विक्टर मस्टार से तारीफ मिली। डील पर एक बयान में, मेटा ने कहा कि वह “इसे अपने प्रोडक्ट्स में इंटीग्रेट करेगा।” हालांकि कुछ लोगों ने सवाल उठाया है कि क्या यह टेक्नोलॉजी सच में यूनिक है या प्रोप्राइटरी है।

कंपनी के चीन से अपना बेस शिफ्ट करने और वहां अपना ऑपरेशन बंद करने के बावजूद, WSJ ने रिपोर्ट किया कि “चीनी अधिकारियों का मानना ​​है कि उनके पास डील खत्म करने की मांग करने का अधिकार है क्योंकि बीजिंग बटरफ्लाई इफेक्ट टेक्नोलॉजी (मानुस की पेरेंट कंपनी) एक चीनी कंपनी बनी हुई है… चीनी कानून कहता है कि कोई भी विदेशी इन्वेस्टमेंट जिससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, उसे अधिकारी रिव्यू कर सकते हैं।”

हालांकि, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में, बटरफ्लाई इफेक्ट सिंगापुर में फिर से शामिल हो गई, इस तरह चीनी AI फर्मों पर इन्वेस्टमेंट की पाबंदियों को दरकिनार कर दिया, साथ ही घरेलू AI फर्मों की अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कैपिटल को विदेश में ट्रांसफर करने की क्षमता को सीमित करने वाले चीनी नियमों को भी दरकिनार कर दिया।

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इंग्लिश माउथपीस, ग्लोबल टाइम्स ने एक एडिटोरियल में कहा: “मानुस ने अपना हेडक्वार्टर सिंगापुर में शिफ्ट कर दिया, अपनी घरेलू टीम को बहुत कम कर दिया, सिर्फ कोर टेक्निकल स्टाफ को रखा और चीन के अंदर सर्विस और ऑपरेशन पूरी तरह से बंद कर दिए।”

“सबसे बड़ी चिंता यह थी कि चीनी इंजीनियरों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बनी कंपनी मानुस, US इन्वेस्टमेंट पाने के बाद अपनी चीनी जड़ों से ‘नाता तोड़ती’ दिख रही थी। उस समय, इंडस्ट्री में कई लोगों ने कहा था कि यह ‘सिंगापुर वॉशिंग’ स्ट्रैटेजी के ज़रिए रेगुलेटरी चोरी का मामला हो सकता है,” इसमें आगे कहा गया। TikTok और ऑनलाइन फैशन रिटेलर Shein जैसी चीनी मूल की कंपनियां हाल के सालों में सिंगापुर शिफ्ट हो गई हैं।

इसने “लॉन्ग-आर्म जूरिस्डिक्शन” के आरोपों का भी विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि यह मुद्दा कंपनी की मौजूदा स्थिति के बारे में नहीं था।

उसने कहा, “बल्कि, यह चीन के साथ इसके टेक्नोलॉजिकल, टैलेंट और डेटा लिंक की सीमा में है और क्या यह ट्रांज़ैक्शन चीन की इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। मानुस का शुरुआती R&D चीन में किया गया था और… इसका मुख्य डेटा वहीं से आया था। इन फैक्टर्स का मतलब है कि इसके लोगों, टेक्नोलॉजी और डेटा का मूवमेंट ज़रूरी तौर पर चीन के हितों से जुड़ा है।”

टेक एक जियोपॉलिटिकल टूल के तौर पर

डेटा और टेक्नोलॉजी पर कंट्रोल बड़े देशों के जियोपॉलिटिकल कैलकुलेशन में ज़रूरी होता जा रहा है। उदाहरण के लिए, भारत उन शुरुआती देशों में से था जिसने 2020 में चीन के साथ लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर गतिरोध के बाद डेटा सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी का हवाला देते हुए TikTok पर रोक लगाई थी।

टेक डेवलपमेंट में चीन और अमेरिका सबसे आगे हैं, इसलिए उनकी जियोपॉलिटिकल दुश्मनी ज़रूरी तौर पर यह तय करती है कि वे एक-दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं। FT ने जनवरी में रिपोर्ट किया था कि चीनी लीडरशिप “नई फसल बेचने” या इन डोमेन में उभरती कंपनियों को देने को लेकर चिंतित थी।

मानुस से पहले, चीन ने अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी Nvidia को टारगेट किया था। इसके लिए उसने 2019 में इज़राइली-अमेरिकी नेटवर्क और डेटा ट्रांसमिशन कंपनी Mellanox Technologies को खरीदा था। चीन ने जांच के लिए मार्केट कॉम्पिटिशन और एंटी-मोनोपॉली कानूनों का हवाला दिया, लेकिन इसकी टाइमिंग ध्यान देने लायक थी। यह उन लंबी घटनाओं के बाद हुआ, जिसमें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के तहत अमेरिकी सरकार ने Nvidia को देश में हाई-क्वालिटी चिप्स बेचने से रोक दिया था।

Nvidia ने आखिरकार चीन में घटिया कैटेगरी के चिप्स बेचे, जिन पर बाद में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के तहत भी बैन लगा दिया गया। बदले में, चीन ने कथित तौर पर अपनी कंपनियों को चिप्स खरीदने से रोक दिया।

टेक्नोलॉजी को देश की तरक्की और सिक्योरिटी से इस तरह जोड़ना AI वेव से पहले का है। अमेरिका ने 2019 में Huawei पर रोक लगाई थी, जब उसने चीनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया था। हाल ही में उसने TikTok को देश में काम करते रहने के लिए चीनी ओनरशिप से अलग होने का आदेश दिया।

चीन की तरफ से, शायद, अमेरिका टेक पर पाबंदियों का पता और भी पहले लगाया जा सकता है, अगर इसे और बड़े पैमाने पर देखा जाए, तो Facebook और Twitter जैसे सोशल मीडिया के बड़े नाम चीन में काम भी नहीं कर पा रहे हैं।

अमेरिका-चीन एआई की बड़ी रेस के लिए इसका क्या मतलब है?

इस कदम का उन संभावित फाउंडर्स पर भी बुरा असर पड़ेगा जो चीन में टेक प्रोडक्ट्स और कंपनियां लॉन्च करना चाहते हैं। जैसा कि फॉर्च्यून ने बताया, “चीन के इस कदम से देश के AI फाउंडर्स मुश्किल में पड़ गए हैं। अगर वे चीन में रहते हैं, तो वे खुद को अमेरिका फंडिंग और कंप्यूटर चिप्स तक पहुंचने से रोक देंगे। लेकिन अगर वे विदेश में बस जाते हैं, तो अगर वे पब्लिक मार्केट में जाते हैं या कोई एक्विजिशन करना चाहते हैं, तो बीजिंग उनकी जांच करेगा। फाउंडर्स शुरू से ही विदेश में सेटअप कर सकते हैं, चाहे वह सिंगापुर जैसी कोई जगह हो या अमेरिका में।”

शायद यह नए डेवलपर्स को चेतावनी देने का इरादा था, लेकिन इससे चीन की एक बड़े टेक प्लेयर के तौर पर इमेज को भी नुकसान होगा। स्मार्टफोन से लेकर रोबोट तक, क्वालिटी ग्लोबल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए टैलेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर होने के बावजूद, इसके सिस्टम की ओपेरसिटी और स्टेट कंट्रोल विदेशी इन्वेस्टमेंट को रोक सकते हैं। यह तब है, जब सरकार खुद “नई क्वालिटी वाली प्रोडक्टिव ताकतों” — यानी इनोवेशन से चलने वाली, उभरती इंडस्ट्रीज़ पर फोकस करने की बात कह रही है।

थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस में चीन और उभरती टेक्नोलॉजीज़ के सीनियर फेलो क्रिस मैकगायर ने X पर लिखा, “आखिरकार, यह यूनाइटेड स्टेट्स के मुकाबले चीनी AI इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी हार है। मेटा मानुस के बिना भी ठीक रहेगा। लेकिन AI कंपनियां शुरू करने की सोच रहे चीनी नागरिक ज़्यादातर उन्हें विदेश में ही शुरू करेंगे।”

उन्होंने आगे कहा, “यह देखते हुए कि चीनी सरकार साफ तौर पर मानती है कि अमेरिका और चीनी AI इकोसिस्टम पूरी तरह से अलग होने चाहिए, हमें उनके इकोसिस्टम को सफल बनाने में मदद करना बंद कर देना चाहिए! चीन की AI कंपनियां US कंप्यूट, AI मॉडल और चिपमेकिंग टूल्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। अगर हम अमेरिका टेक तक चीन की पहुँच पर शिकंजा कसते हैं, तो चीनी इकोसिस्टम फाउंडर्स के लिए और भी कम आकर्षक हो जाएगा, और ज़्यादा लोग विदेश में ही कंपनियाँ शुरू कर देंगे।”

चीन-US के रिश्ते खराब होने के कारण, आने वाले समय में US से ऐसी माँगें बढ़ सकती हैं।

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लगभग 15 वर्षों तक दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक एप्पल का नेतृत्व करने के बाद टिम कुक ने सोमवार को सीईओ पद छोड़ने की घोषणा कर दी। यह बदलाव कंपनी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है और इसे ऐप्पल के एक बड़े युग के अंत के रूप में देखा जा रहा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…