हाल के हफ्तों में ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई बुकसेलर्स ने किताबों की असामान्य मात्रा में हो रही खरीदारी को लेकर चिंता जताई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियां अपने बड़े भाषा मॉडल (LLMs) को प्रशिक्षित करने के लिए बड़ी संख्या में फिजिकल किताबें खरीद रही हैं, ताकि उनका कंटेंट डिजिटल डेटासेट में शामिल किया जा सके।

इस बीच, एआई कंपनी एंथ्रोपिक (Anthropic) से जुड़े एक कॉपीराइट मुकदमे में सामने आए बिना सील किए गए दस्तावेजों ने इस बहस को और तेज कर दिया है। दस्तावेजों के अनुसार, कंपनी ने ‘डिस्ट्रक्टिव स्कैनिंग’ (Destructive Scanning) नामक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया, जिसमें किताबों की रीढ़ (spine) काटकर हर पन्ने को स्कैन किया जाता है और डिजिटल कॉपी तैयार होने के बाद किताब को नष्ट कर दिया जाता है।

द गार्जियन ने रिपोर्ट किया कि ऑस्ट्रेलियाई बुकसेलर्स को इंटरमीडियरीज़ के ज़रिए दुर्लभ और अनजान टाइटल्स से लेकर सस्ती पेपरबैक तक की किताबों के लिए रिक्वेस्ट मिली थीं, जबकि फॉर्च्यून ने एक डच बुकसेलर से जुड़ी ऐसी ही घटना की रिपोर्ट की। इनमें से कई किताबों की जानी-पहचानी कॉपी मौजूद नहीं हैं, जिससे यह प्रैक्टिस और भी गंभीर हो जाती है।

कई मामलों में, खरीदारी सीधे AI कंपनियों द्वारा नहीं की जाती है। इसके बजाय, इंटरमीडियरीज़ डिजिटाइज़ेशन के लिए भेजने से पहले बुकसेलर्स से बल्क में किताबें लेते हैं, जिससे सेलर्स के लिए यह जानना मुश्किल हो जाता है कि आखिर में खरीदार कौन है या किताबों का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा।

ये रिपोर्ट एंथ्रोपिक के प्रोजेक्ट पनामा के बारे में पहले मिली जानकारी पर आधारित हैं। जनवरी में, द वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया कि कंपनी ने लाखों फिजिकल किताबें खरीदीं, उनकी बाइंडिंग हटाई और अपने मॉडल्स के लिए हाई-क्वालिटी ट्रेनिंग डेटा का एक बड़ा कलेक्शन बनाने के लिए उन्हें स्कैन किया।

नई रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक प्रैक्टिस जो कभी मुख्य रूप से कोर्ट फाइलिंग और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के ज़रिए दिखती थी, अब सप्लाई चेन में आगे दिखने लगी है, जिसमें बुकसेलर्स को अजीब डिमांड दिख रही है।

किताबें क्यों?

एआई और जेनरेटिव एआई शब्दों का आम इस्तेमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक सबसेट को बताता है जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (LLMs) कहा जाता है। ये मॉडल्स बहुत ज़्यादा टेक्स्ट इनपुट से स्टैटिस्टिकल पैटर्न सीखते हैं और उनमें डाले गए डेटा की क्वालिटी के आधार पर टेक्स्टुअल (या विज़ुअल) आउटपुट बनाते हैं।

हालांकि हाल के वर्षों में कॉम्पिटिशन ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटिंग पावर हासिल करने और उन्हें चलाने वाले चिप्स तक पहुंचने पर केंद्रित रहा है, फिजिकल किताबों के लिए होड़ एक और जरूरी रिसोर्स की बढ़ती डिमांड को दिखाती है: हाई-क्वालिटी ट्रेनिंग डेटा।

फ्रंटियर AI कंपनियां वर्षों से पब्लिक इंटरनेट से स्क्रैप किए गए टेक्स्ट पर बहुत ज्यादा निर्भर रही हैं। लेकिन जैसे-जैसे एआई से बना कंटेंट ऑनलाइन बढ़ा है और कॉपीराइट के झगड़ों ने बड़े पैमाने पर वेब स्क्रैपिंग को और भी विवादित बना दिया है, कंपनियों ने भरोसेमंद, इंसानों का लिखा मटीरियल कहीं और देखना शुरू कर दिया है।

किताबें कई तरह के सब्जेक्ट्स पर लंबे-फॉर्म, एडिटेड टेक्स्ट देती हैं, जिनमें से ज़्यादातर या तो डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल नहीं हैं या मिलना मुश्किल है।

ISBNdb, जो AI कंपनियों को बुक-सोर्सिंग सर्विस बेचता है, ने तर्क दिया है कि जेनरेटिव AI बूम से पहले पब्लिश हुई किताबें खास तौर पर कीमती हैं क्योंकि वे एआई से बना कंटेंट फ्री हैं। जैसे-जैसे एआई से बना टेक्स्ट ऑनलाइन बढ़ रहा है, पुरानी किताबों को ज्यादा से ज्यादा साफ ट्रेनिंग डेटा के सोर्स के तौर पर देखा जा रहा है।

हम्बोल्ट-यूनिवर्सिटैट ज़ू बर्लिन में विजिटिंग प्रोफेसर, जैनिस लेनार्ट्ज़, Verfassungsblog के लिए AI Is Eating the Book World टाइटल वाले एक एस्से में तर्क देते हैं कि बुक डिजिटाइज़ेशन पर मौजूदा कानूनी बहस Google Books से शुरू हुई, जो 2000 के दशक में लाखों लाइब्रेरी बुक्स को डिजिटाइज़ करने की Google की कोशिश थी।

इस प्रोजेक्ट ने कॉपीराइट और बड़े पैमाने पर डिजिटाइज़ेशन को लेकर सालों तक केस चलाया, जो बड़े पैमाने पर बुक स्कैनिंग को लेकर कानूनी लड़ाई बन गई।

लेनार्ट्ज़ का तर्क है कि AI कंपनियों की मौजूदा डिजिटाइजेशन की कोशिशें तकनीक में Google Books जैसी हैं, लेकिन मकसद में अलग हैं। किताबों को ऑनलाइन खोजने लायक या एक्सेसिबल बनाने के बजाय, लक्ष्य उन्हें AI सिस्टम के लिए मशीन से पढ़े जा सकने वाले ट्रेनिंग डेटा में बदलना है।

उनका कहना है कि किताबों की मौजूदा मांग डिजिटाइज़ेशन की इकोनॉमिक्स को भी बदल रही है, क्योंकि किताबें पढ़ने या बचाने के लिए नहीं, बल्कि AI ट्रेनिंग के लिए खरीदी जा रही हैं।

AI कंपनियां डिस्ट्रक्टिव स्कैनिंग को सही क्यों ठहराती हैं?

कई किताबें क्लीन डिजिटल फाइलों के रूप में उपलब्ध नहीं हैं, जबकि पब्लिशर अक्सर कमर्शियल ईबुक तक पहुंच को कंट्रोल करते हैं। इसलिए, डिजिटाइज़ेशन के लिए बड़ी मात्रा में टेक्स्ट पाने के सबसे आसान तरीकों में से एक फिजिकल कॉपी है।

मौजूदा विवाद किताबों को खरीदने से कहीं ज़्यादा इस बात तक फैला हुआ है कि डिजिटाइज़ेशन के दौरान उनके साथ क्या होता है। एक बार मिल जाने के बाद, किताबों को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करने से पहले मशीन से पढ़े जा सकने वाले टेक्स्ट में बदलना होगा।

कई AI कंपनियों ने डिस्ट्रक्टिव बुक स्कैनिंग का सहारा लिया है, यह एक ऐसा प्रोसेस है जो हाई-स्पीड डिजिटाइज़ेशन के लिए फिजिकल किताबों को हमेशा के लिए अलग कर देता है। इस प्रोसेस में वे किताबों की रीढ़ काटते हैं और ढीली शीट को ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट स्कैनर में डालते हैं और बचे हुए पन्नों को रीसायकल या श्रेड करना चुनते हैं। स्कैन की गई इमेज को फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (OCR) का इस्तेमाल करके टेक्स्ट में बदला जाता है, जिससे AI मॉडल ट्रेनिंग के दौरान उन्हें इन्जेक्ट कर सकते हैं।

डिस्ट्रक्टिव स्कैनिंग का इस्तेमाल लंबे समय से कुछ मास-डिजिटाइजेशन प्रोजेक्ट्स में किया जाता रहा है क्योंकि यह तेज़ होता है और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के लिए फ्लैट, हाई-क्वालिटी इमेज बनाता है। हालांकि, प्रिजर्वेशन प्रोजेक्ट्स अक्सर फिजिकल किताबों को नुकसान से बचाने के लिए नॉन-डिस्ट्रक्टिव स्कैनिंग को पसंद करते हैं।

इंटरनेट आर्काइव, एक डिजिटल लाइब्रेरी जो वेब पेजों को प्रिजर्व करने और किताबों को डिजिटाइज़ करने के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है, लंबे समय से कहती आ रही है कि वह नॉन-डिस्ट्रक्टिव डिजिटाइजेशन का इस्तेमाल करती है, यानी किताबों को बिना तोड़े उनकी फोटो खींचती है ताकि ओरिजिनल कॉपी सुरक्षित रहे।

द इंडियन एक्सप्रेस को एक ईमेल के जवाब में, इंटरनेट आर्काइव में लाइब्रेरी सर्विसेज़ के डायरेक्टर क्रिस फ्रीलैंड ने कहा कि ऑर्गनाइज़ेशन का 2021 का स्कैनिंग प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन “आज भी उसके डिजिटाइजेशन प्रोसेस का सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन है”।

उस पोस्ट में, इंटरनेट आर्काइव ने कहा कि कमर्शियल बुक स्कैनर्स की उसकी टेस्टिंग, जिसमें वैक्यूम-पावर्ड पेज-टर्निंग आर्म होता है, ने नाजुक किताबों, रेयर वॉल्यूम्स और दूसरे स्पेशल कलेक्शन्स की इंटीग्रिटी को खतरा पहुंचाया, जिन्हें उसके लाइब्रेरी पार्टनर्स डिजिटाइज़ करना चाहते थे।

कानूनी सवाल

AI ट्रेनिंग के लिए फिजिकल किताबें खरीदना और उन्हें डिजिटाइज़ करना, कॉपीराइट से जुड़े नए सवाल भी खड़े करता है, भले ही किताबें खुद कानूनी तौर पर खरीदी गई हों।

नेशनल लॉ स्कूल ऑफ़ इंडिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरुल जॉर्ज स्कारिया का कहना है कि फिजिकल किताबें खरीदना और उन्हें AI ट्रेनिंग के लिए डिजिटाइज़ करना, पब्लिशर्स के साथ लाइसेंस पर बातचीत करने और शैडो लाइब्रेरी पर निर्भर रहने के बीच का रास्ता दिखाता है।

उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “ट्रेनिंग के लिए फिजिकल कॉपी खरीदना और उन्हें डिजिटाइज़ करवाना अब कई AI डेवलपर्स का बीच का रास्ता लगता है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि यह लेखकों और पब्लिशर्स के लिए ज्यादा सही है।”

भारतीय कॉपीराइट कानून के तहत कानूनी स्थिति अभी भी तय नहीं है। स्कारिया ने कहा, “कॉपीराइट कानून के तहत इसकी इजाज़त है या नहीं, यह कई बातों पर निर्भर कर सकता है, जिसमें यह सवाल भी शामिल है कि क्या डिजिटाइजेशन सिर्फ AI ट्रेनिंग के मकसद से किया गया है या फर्मों ने इसे दूसरे मकसदों के लिए भी स्टोर किया है।”

उन्होंने हाल ही में OpenAI बनाम ANI के फैसले का हवाला देते हुए कहा, “अगर यह सिर्फ ट्रेनिंग के मकसद से किया जाता है, तो इसे कॉपीराइट कानून के तहत फेयर डीलिंग एक्सेप्शन के तहत आना चाहिए।”

1957 के कॉपीराइट एक्ट के सेक्शन 52 में बताया गया फेयर डीलिंग एक्सेप्शन, एक कॉपीराइट प्रोविज़न है जो प्राइवेट स्टडी, रिसर्च, क्रिटिसिज़्म, रिव्यू और न्यूज़ रिपोर्टिंग जैसे खास मकसदों के लिए मालिक की इजाजत के बिना प्रोटेक्टेड मटीरियल के लिमिटेड इस्तेमाल की इजाजत देता है।

स्कारिया ने ट्रेनिंग इस्तेमाल के लिए केस बनाया, यह कहते हुए कि नॉन-एक्सप्रेसिव इस्तेमाल के तौर पर, जो कॉपीराइट कानून के तहत मना नहीं हैं, वे इस स्पेस में रिसर्च और इनोवेशन को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, “कॉपीराइट मालिकों की कॉपीराइट से जुड़ी कोई भी चिंता, आउटपुट में काफी समानता होने पर AI डेवलपर्स को ज़िम्मेदार बनाकर दूर की जा सकती है। यह AI डेवलपर्स को कॉपीराइट होल्डर्स के साथ लाइसेंस एग्रीमेंट चुनने के लिए मजबूर कर सकता है।”

हालांकि, स्कारिया ने तर्क दिया कि सिर्फ कॉपीराइट कानून लेखकों और पब्लिशर्स की चिंताओं को हल नहीं कर सकता है।

उन्होंने कहा, “कई कॉपीराइट होल्डर्स को अपने काम के इस्तेमाल को लेकर चिंताएं और परेशानियां हैं,”

उन्होंने आगे कहा कि “हमें कॉपीराइट कानून के बाहर भी समाधान तलाशने चाहिए”, जिसमें AI से बने कंटेंट की जरूरी लेबलिंग और बड़े पैमाने पर AI अपनाने से प्रभावित लेखकों और कलाकारों को सपोर्ट करने के लिए फंड शामिल हैं।

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ChatGPT बनाने वाली कंपनी ओपनएआई (OpenAI) ने शनिवार, 1 अगस्त को अपने अगले बड़े एआई मॉडल ‘Astra’ का नाम सामने लाते हुए एक बड़ा दावा किया है। कंपनी के मुताबिक, इस मॉडल के एक इंटरनल वर्जन ने गणित की 10 ऐसी जटिल और लंबे समय से अनसुलझी समस्याओं को या तो हल कर दिया है या उनके समाधान की दिशा में बड़ी प्रगति हासिल की है। यहां पढ़ें पूरी खबर…