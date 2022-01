शट डाउन, स्लीप या फिर हाईबरनेट? आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप के लिए कौन सा मोड कब है बेहतर? समझिए

टेक एक्सपर्ट्स की मानें तो आम तौर पर अधिकतर लोग अपने कंप्यूटर या पीसी को बंद करने के लिए शट डाउन का विकल्प चुनते हैं।

चेतन नायक।

ज्यादातर विंडोज (Windows) डेस्कटॉप और लैपटॉप आपको अपने कंप्यूटर को तत्काल इस्तेमाल में न होने पर आराम करने के लिए छोड़ने के तीन तरीके देते हैं। इनमें स्लीप (Sleep), हाइबरनेट (Hibernate) और शट डाउन (Shut down) हैं। हालांकि, इन तीन ऑप्शंस का क्या मतलब है, क्या आप सही विकल्प का यूज क्यों कर रहे हैं और अगर गलत का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा किस वजह से हो रहा है? ये ऐसे कुछ सवाल हैं, जिनके आज हम आपको जवाब देंगे:

हालांकि, इस बात का खास ध्यान रखें कि हम यहां (लेख) पूरी तरह से विंडोज इकोसिस्टम के संदर्भ में बात कर रहे हैं। ऐप्पल (Apple) के मैक ऑपरेटिंग सिस्टम (macOS) पर यूजर्स के पास अपने मैक (Mac) के लिए शटडाउन, स्लीप और रीस्टार्ट का ऑप्शन होता है।

Shut down vs Sleep vs Hibernate: क्या है इनका मतलब?

शट डाउनः जैसा कि इस ऑप्शन का नाम है, वैसा ही इसका काम है। शट डाउन सभी ऐक्टिव प्रोग्राम्स को बंद कर देता है और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और कंप्यूटर को ऐसी स्थिति में बंद कर देता है जो लगभग बिल्कुल भी बिजली की खपत नहीं करता है। मशीन बंद करने से आपके चलने वाले काम बंद क्लीन हो जाते हैं। भले ही आपने उन्हें सेव किया हो या नहीं। हालांकि, अगर ऐसा है तो आपको अपने काम को सेव करने के लिए स्क्रीन पर नोटिफिकेशन दिख सकते हैं।

वैसे, अगर आप बिजली बचाना चाहते हैं तो शट डाउन सबसे बढ़िया विकल्प है। अगर आप अपने कंप्यूटर को कम समय में वापस चालू करने जा रहे हैं तो यह सबसे कम कुशल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पूरा कंप्यूटर बंद हो जाता है। जब आप इसे फिर से चालू करते हैं तो आपके पूरे सिस्टम को स्क्रैच से बूट करना पड़ता है।

यह आपकी मशीन के स्पेसिफिकेशंस के आधार पर तेज़ या धीमा हो सकता है और आप अपने रिस्टार्ट टाइम से परेशान हो भी सकते हैं और नहीं भी। भले ही, शट डाउन से बाहर आना अभी भी उन दो अन्य विकल्पों की तुलना में धीमा होगा जिनका हम आगे जिक्र करेंगे।

स्लीप: जब आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप को स्लीप मोड में रखते हैं तो मशीन कम पावर पीती है। इस स्थिति में हर ऐक्टिव काम और खुला कार्यक्रम सिस्टम की रैम में सहेजा जाता है, लेकिन बिजली बचाने के लिए अन्य हार्डवेयर कंपोनेंट बंद हो जाते हैं। कोई भी चालू काम जैसे एमएस वर्ड (MS Word) में कोई दस्तावेज़ जिसे आप अभी भी टाइप कर रहे हैं, को मशीन को चालू करने से पहले सेव करने की जरूरत नहीं है।

डिवाइस भी स्लीप मोड से बहुत जल्दी एक्टिव मोड में वापस आ जाती है। शट डाउन से बूट करने की तुलना में स्पील मोड से बाहर आना बहुत तेज़ है और तेज़ मशीनों पर भी तात्कालिक महसूस कर सकता है।

हालांकि, स्लीप मोड के लिए सभी डेस्कटॉप और लैपटॉप पर अधिक पावर की जरूरत होती है। इस मोड में जब तक बिजली की आपूर्ति स्थिर रहती है, तब तक मशीनें सब कुछ स्मृति में ही रखेंगी। मसलन अगर आपका डेस्कटॉप स्लीप मोड में है और आपके यहां अचानक बिजली चली जाती है हैं, तो आप मशीन को स्लीप मोड से एक्टिव में लाने के बजाय शटडाउन से बूट कर रहे होंगे। इसलिए, स्लीप ऑप्शन का मतलब यह भी है कि आपकी मशीन बिजली कटौती की चपेट में है, क्योंकि चीजों को याद रखने के लिए लगातार बिजली की आपूर्ति की जरूरत होती है।

हाइबरनेट: अपने सिस्टम को हाइबरनेट पर रखना मूल रूप से इसे स्लीप मोड में डालने जैसा ही है, लेकिन बिना पावर के निरंतर उपयोग के जो स्लीप की मांग करता है। जब हाइबरनेशन में, आपका कंप्यूटर अपनी मौजूदा स्थिति को मेमोरी या रैम के बजाय हार्ड ड्राइव में सहेजता है। इससे नींद की तुलना में हाइबरनेशन की स्थिति से फिर से शुरू होने में अधिक समय लगता है। हालांकि, यह मोड स्लीप से भी कम बिजली का उपयोग करता है।

हाइबरनेशन आपकी मशीन को बंद करने और उसे सुलाने के बीच का एक मध्य मार्ग है। हम इसे शट डाउन कहेंगे, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसका डेटा सेव करते हुए। चूंकि, हाइबरनेटिंग बिजली की एक नगण्य मात्रा का उपयोग करता है, यह बिजली कटौती के लिए भी अभेद्य है क्योंकि इस दौरान डेटा को हार्ड डिस्क में सहेजा जाता है।

कब कौन से मोड का करें यूज?:

शट डाउन: जब आप अपनी मशीन को एक दिन से अधिक के लिए बंद करने जा रहे हों तो शट डाउन करना सबसे अच्छी बात है। यह सप्ताहांत से लेकर लंबी छुट्टी तक कुछ भी हो सकता है। जबकि शट डाउन करने से आपके चल रहे कार्यों को मेमोरी में सहेजने या तेजी से फिर से शुरू करने जैसे कोई लाभ नहीं मिलते हैं, यह आपके कंप्यूटरों को एक बार में बंद करने में मदद करता है। हालांकि, अगर आपका कंप्यूटर कम अवधि के लिए आराम करने वाला है, तो आप दो अन्य विकल्पों को देख सकते हैं।

हाइबरनेट: अगर आप पीसी या लैपी को रात में बंद करने जा रहे हैं तो इसे सुबह फिर से शुरू करने के लिए हाइबरनेट करने का प्रयास करें। यह आपको बूट करने में लगने वाले समय की बचत करेगा और मुश्किल से अधिक बिजली की खपत करेगा। हालांकि, हाइबरनेशन को कुछ कार्यक्रमों के साथ समस्या होने के लिए जाना जाता है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इसे पहले वीकेंड पर आज़माएं (अगर आपने पहले ऐसा नहीं किया है)।

स्लीपः आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप को छोटे ब्रेक के लिए या अधिक समय के लिए स्लीप मोड पर रख सकते हैं। खासकर तब जब आप जानते हैं कि आपको अल्प सूचना पर जल्दी से काम फिर से शुरू करना पड़ सकता है। स्लीप ऑन मशीन जल्दी से फिर शुरू हो जाती है, जिससे ऑफिस में लंच ब्रेक के दौरान यह आइडियल रेस्ट मोड बन जाता है। वैसे, अगर आप अपने लैपटॉप पर या डेस्कटॉप के लिए बिजली बचाना चाहते हैं, तो आप इसके बजाय हाइबरनेट या शट डाउन करना चाह सकते हैं, खासकर अगर आप अचानक बिजली कटौती से पीड़ित हैं।