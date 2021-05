Which phone is best under 8000 in 2021: भारतीय मोबाइल बाजार में एंड्रॉयड स्मार्टफोन के ढेरों विकल्प मौजूद हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं 8000 रुपये से कम में आने वाले स्मार्टफोन के बारे में।

रेडमी, रियलमी, पोको और जियोनी जैसे ब्रांड 8000 रुपये से कम में नया स्मार्टफोन खरीदने का विकल्प दे रहे हैं। इन स्मार्टफोन में 6 इंच से बड़ी स्क्रीन, स्ट्रांग बैटरी और ज्यादा रैम जैसे विकल्प मिलेंगे। साथ ही इसमें 512 जीबी तक का माइक्रोएसडी कार्ड लगा सकते हैं। (इसे भी पढ़ेंः 2000 रुपये से कम में आते हैं ये फोन)

रियलमी नारजो 30ए स्पेसिफिकेशन और कीमत (How much is the Realme Narzo 30A?)

रियलमी नारोज 30 को फ्लिपकार्ट से 7999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस स्मार्टफोन में 3 जीबी रैम और 32 जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसमें 256 जीबी का एसडी कार्ड लगाया जा सकता है। इस स्मार्टफोन में 6.51 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। इस फोन में 6000 एमएएच की बैटरी और मीडियाटेक हेलियो जी 85 प्रोसेसर दिया है। रियलमी नारजो 30ए के फीचर्स विस्तार से जानने के लिये यहां क्लिक करें।

रेडमी 9आई स्पेसिफिकेशन और कीमत (What is the price of Redmi 9i?)

रेडमी 9आई को फ्लिपकार्ट से खरीदा जा सकता है और इसकी कीमत 7,999 रुपये है। इस स्मार्टफोन में 64 जीबी इंटरनल स्टोरेज और 4 जीबी रैम मिलती है। साथ ही इसमें 512 जीबी का एसडी कार्ड लगा सकते हैं। यह फोन 6.53 इंच के एचडी प्लस डिस्प्ले के साथ आता है। साथ ही इसमें 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया है। जबकि 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। यह फोन मीडियाटेक हेलियो जी25 प्रोसेसर और 5000 एमएएच की बैटरी के साथ आता है। Redmi 9i के स्पेसिफिकेशन जानने के लिये यहां क्लिक करें।

रियलमी सी 21 स्पेसिफिकेशन और कीमत (What is the price of Realme C 21?)

रियलमी सी21 स्मार्टफोन को हाल ही में भारत में लॉन्च किया गया था। इस फोन को फ्लिपकार्ट से 7999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस कीमत में 3 जीबी रैम और 32 जीबी इंटरनल स्टोरेज का वेरियंट मिलता है। साथ ही इसमें 256 जीबी का माइक्रोएसडी कार्ड लगा सकता हैं। इस फोन में 6.5 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। इसमें 13+2+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और फ्रंट पर 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। यह फोन मीडियाटेक हेलियो जी35 प्रोसेसर और 5000 एमएएच की बैटरी से लैस है। रियलमी सी 21 के स्पेसिफिकेशन विस्तार से जानने के लिये यहां क्लिक करें।

पोको सी3 स्पेसिफिकेशन और कीमत (What are the features of Poco C3)

पोको सी3 स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट से 7,249 रुपये में खरीदा जा सकता है। साथ ही इस फोन में 3 जीबी रैम और 32 जीबी इंटरनल स्टोरेज दी गई ह3ै। साथ ही इसमें 512 जीबी का एसडी कार्ड लगा सकते हैं। इस पोन में 6.53 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। इस पोन में 13+2+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेटअप है, जबकि 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया है। साथ ही इसमें 5000 एमएएच की बैटरी और मीडियाटेक हेलियो जी 35 प्रोसेसर दिया है। पोको सी3 के स्पेसिफिकेशन जानने के लिये यहां क्लिक करें।

जियोनी मैक्स प्रो स्पेसिफिकेशन और कीमत (What is the price of gionee Pro Max?)

जियोनी मैक्स प्रो को फ्लिपकार्ट से 6499 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस फोन में 3 जीबी रैम और 32 जीबी इंटरनल स्टोरेज मिलती है। साथ ही इसमें 6.52 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। यह फोन 6000 एमएएच की बैटरी के साथ आता है। इस फोन में बैक पैलन पर 13+2 मेगापिक्सल का कैमरा है, जबकि 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया है। जियोनी मैक्स प्रो के स्पेसिफिकेशन जानने के लिये यहां क्लिक करें।