व्‍हाट्सऐप सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप माना जाता है। ऐसे में व्‍हाट्सऐप ने एक घोषणा की है कि कुछ स्‍मार्टफोन्‍स में यह ऐप काम करना बंद कर देगा। यानी अगर आपके पास भी ये स्‍मार्टफोन्‍स होगा तो आप व्‍हाट्सऐप का इस्‍तेमाल नहीं कर पाएंगे। 1 नवंबर, 2021 से व्‍हाट्सऐप कुछ एंड्रॉइड और आईओएस स्मार्टफोन के लिए काम करना बंद कर देगा। व्‍हाट्सऐप इसके पीछे की वजह की जानकारी देते हुए कहता है कि यह फैसला सुरक्षा करणों से लिया गया है। यह ऐप अब एंड्रॉइड और आईओएस के पुराने संस्करणों का समर्थन नहीं करेगा ताकि ऐप की सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता बनी रहे।

व्हाट्सएप ने कहा है कि ऐप एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के पुराने संस्करणों में नहीं चलेगा। एंड्रॉइड ओएस 4.1 और इसके बाद के संस्करण और आईओएस 10 और इसके बाद के संस्करण का उपयोग करने वाले स्‍मार्टफोन यूजर्स व्‍हाट्सऐप मैसेज‍िंग ऐप का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पुराने फोन में व्‍हाट्सऐप चलाना चाहते हैं तो आपको आपने फोन को अपडेट करना होगा।

अगर आप भी अपने फोन के वर्जन को जांचना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फोन की सेटिंग में जाकर अपने द्वारा उपयोग किए जा रहे सॉफ़्टवेयर संस्करण की जांच कर सकते हैं। आपको बता दें कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऐप को सपोर्ट नहीं करेगा वह Android 4.0.3, iOS 9 और KaiOS 2.5.0 है। Android संस्करण की जांच करने के लिए अपने फ़ोन का सेटिंग ऐप खोलें। सबसे नीचे, सिस्टम पर टैप करें. उन्नत गो टू सिस्टम अपडेट पर क्लिक करें और अब आप अपना “एंड्रॉइड संस्करण” देख सकते हैं।

इन फोन पर नवंबर से काम करना बंद कर देगा व्‍हाट्सऐप

iPhones, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, Apple iPhone SE, Samsung, Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy SII, Galaxy Trend II, Galaxy S3 mini, Galaxy कोर, Galaxy Xcover2, GalaxyS 2LG ल्यूसिड 2, Optimus L5 डबल, optimusL4 II डबल, optimus F3Q, optimus f7, optimus f5 इसके अलावा Huawei, Huawei Ascend G740, Ascend D Quad XL, Mate Ascension, Go up P1 S, Go up D2 और Ascension D1 Quad XL आदि फोन हैं।