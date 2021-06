Whatsapp tips and tricks: WhatsApp की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है और इसे लगभग हर एक आयु वर्ग व हर एक आय वर्ग के लोग इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर कम आय वर्ग वाले यूजर्स बजट फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी अपनी सीमाएं होती हैं, जैसे कम रैम व कम स्टोरेज। वहीं, व्हाट्सएप में एक दिन में कई फोटो व वीडियो रिसीव होती हैं, जो हमारे फोन की स्टोरेज में सेव रहती हैं।

अधिक फोटो व वीडियो आने से बजट फोन की मेमोरी तेजी से भरती है, जिसके चलते स्मार्टफोन की स्पीड प्रभावित हो सकती है। इससे यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आपके कम स्टोरेज वाला फोन ज्यादा प्रभावित नहीं होगा। आइये जानते हैं व्हाट्सएप की इस सेटिंग के बारे में।

How to stop saving WhatsApp media to your phone’s gallery

व्हाट्सएप को ओपेन करें, जिसके बाद टॉप राइट में नजर आने वाले तीन डॉट वाले विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद सेटिंग के विकल्प में जाएं, वहां आपको स्टोरेज एंड डाटा का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें। इसमें आपको ग्रीन कलर में मीडिया ऑटो डाउनलोड लिखा नजर आएगा। इसके नीचे तीन ऑप्शन मिलेंगे, जो इस प्रकार हैं 1. When using mobile data, 2. When conected on Wifi और 3. When Roaming हैं।

बजट फोन यूजर्स अपने मोबाइल की स्टोरेज को बचाए रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि वीडियो पर क्लिक करने के बाद ही वह डाउनलोड हो। तो इसके लिए When conected on Wifi विकल्प चुनना होगा और अपने फोन को सभी वाईफाई नेटवर्क से दूर रखना होगा। इस विकल्प को अपनाने के बाद फोन में कोई भी मीडिया फाइल्स ऑटोमैटिक डाउनलोड कर इंटरनल स्टोरेज में सेव नहीं होगी। वहीं, When using mobile data के विकल्प में जैसे ही कोई वीडियो, फोटो या अन्य फाइल्स आएगी तो वह तुरंत डाउनलोड हो जाएगी।



व्हाट्सएप में रिसीव बड़ी वीडियो फाइल्स को डाउनलोड करने में इंटरनेट डाटा भी ज्यादा खर्च होता है, ऐसे में जो फाइल आपके लिए जरूरी भी नहीं है, वह भी डाउनलोड हो जाती है, जिसमें बेवजह इंटरनेट डाटा चला जाता है।

स्टोरेज एंड डाटा के विकल्प में ही मैनेज स्टोरेज का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके व्हाट्सएप की कौन सी चैट ज्यादा स्टोरेज खा रही है। इसमें डिलीट करने का भी विकल्प दिया गया है।