WhatsApp best tips and tricks: WhatsApp के कारण जहां लोगों कई सुविधाएं मिल रही हैं, वहीं इसके कारण कई बार परेशानी भी खड़ी हो जाती है। दरअसल, व्हाट्सएप में ग्रुप सहूलियत के लिए हैं, लेकिन कई बार अनजान लोग भी किसी भी ग्रुप में एड कर देते हैं, जिसमें न जाने किन-किन लोगों के मैसेज आने लगते हैं। इस तरह ही समस्या से बचने के लिए व्हाट्सएप की सेटिंग्स में कुछ विकल्प दिए हैं।

व्हाट्सएस की सेटिंग्स में ढेरों प्रकार के फीचर्स हैं, जिन्हें हम अपनी सहूलियत के मुताबिक बदल सकते हैं। इतना ही नहीं हमने कितने लोगों को अब तक व्हाट्सएप पर ब्लॉक किया है, उसकी जानकारी भी एक साथ सेटिंग्स में जाकर देखी जा सकती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे दूसरे लोगों को ग्रुप में शामिल करने से रोक सकते हैं।

व्हाट्सएप में आप कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं, जिसके बाद हर एक यूजर्स आपको ग्रुप में शामिल नहीं कर पाएगा। इसके लिए सबसे पहले इंस्टैंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप को ओपेन करना होगा, उसके बाद टॉप राइट में दिए गए तीन डॉट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सेटिंग के विकल्प पर क्लिक करें और फिर अकाउंट में जाएं, जहां आपको प्राइवेसी का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद नीचे की तरफ ग्रुप्स का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन पर तीन विकल्प नजर आने लगेंगे।

इसमें सबसे ऊपर ग्रीन कलर में लिखा होगा who can add me to groups, जिसका मतलब है कि मुझे ग्रुप्स में कौन-कौन शामिल कर सकता है। इसमें तीन विकल्प हैं, जिसमें ऊपर एव्रीवन है, जिस पर क्लिक करने से कोई भी आपको ग्रुप में शामिल कर लेगा। इसके बाद दूसरा माय कॉन्टैक्ट है, जिस पर क्लिक करने से सिर्फ कॉन्टैक्ट वाले लोग ही आपको ग्रुप में शामिल कर सकेंगे। इसके अलावा तीसरा विकल्प है माय कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, जिसका मतलब है कि कॉन्टैक्ट में मौजूद ये लोग ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के नाम सिलेक्ट करने होंगे। इसके बाद नीचे दिए गए Done के विकल्प को दबा दें।

WhatsApp की सेटिंग्स में मौजूद ग्रुप से नीचे ही आप लाइव लोकेशन का विकल्प देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितने चैट्स में आप लाइव लोकेशन शेयर कर रहे हैं, अगर किसी के साथ भी लोकेशन शेयर नहीं हो रही हैं, तो यह बॉक्स खाली नजर आएगा। अगर किसी को शेयर कर रहे हैं तो ऊपर उसका नाम व फोटो नजर आएगी और नीचे स्टॉप करने का विकल्प मिलेगा।