How can I chat secretly on WhatsApp: व्हाट्सएप का भारत में एक बड़ा यूजरबेस है और यहां युवा से लेकर कई बुजुर्ग तक व्हाट्सप का इस्तेमाल मैसेजिंग के लिए करते हैं। लेकिन कई बार युवा प्राइवेट चैट को दूसरों की नजरों से छिपाएं रखना चाहते हैं और पर्सनल चैट को सीक्रेट तरीके से करना चाहते हैं ताकि पास बैठा व्यक्ति भी उसे पढ़ न सके। आज हम आपको कुछ खास टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद आप ये दोनों काम कर सकेंगे।

WhatsApp हाल ही अपनी प्राइवेसी पॉलिसी 2021 को लेकर चर्चा में है। इस दौरान व्हाट्सएप के प्रतिद्धंदी कई बार अपना यूजरबेस में इजाफा होने के दावे करते नजर आते हैं। लेकिन भारत में व्हाट्सएप का काफी बड़ा यूजरबेस और यह काफी लोकप्रिय भी है। आइये जानते हैं व्हाट्सएप के इन खास फीचर्स के बारे में।

व्हाट्सएप की सीक्रेट चैट के मैसेज कोई पढ़ नहीं सकेगा

व्हाट्सएप पर कई बार होता है, जब हम अपने प्राइवेट और सीक्रेट मैसेज दूसरों से छिपाना चाहते हैं, ताकि पास बैठा व्यक्ति उन मैसेज को पढ़ न सके। इसके लिए हम MaskChat – Hides Whatsapp Chat ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह ऐप स्क्रीन पर एक वर्चुअल पर्दा लगा देता है, जिसके कारण पास बैठा व्यक्ति आसानी से आपकी चैट को पढ़ नहीं सकेगा। वर्चुअल पर्दा की मोटाई कम और ज्यादा करने के दोनों विकल्प मौजूद हैं।

व्हाट्सएप चैट कैसे हाइड करें (How can I hide WhatsApp chat without archive?)

व्हाट्सएप यूजर्स की कुछ पर्सनल चैट होती हैं, जिन्हें वह दूसरों की नजर से दूर रखना चाहते तो दूसरा तरीका का तो यह है कि पर्सनल चैट को बंद करें और उस पर देर क्लिक करके रखें। इसके बाद ऊपर की तरफ अर्काइव करने का विकल्प आ जाएगा, उस पर क्लिक कर दें। ऐसा करने से यह चैट हाइड हो जाएगी। हालांकि अर्काइव करने के अलावा और कोई ऑप्शन हमें नजर नहीं आया। पर्सनल चैट को दूसरों की नजरों से बचाने के लिए आप उस चैट का नोटिफिकेशन अलर्ट भी बंद कर सकते हैं।

हालांकि कुछ थर्ड पार्टी ऐप व्हाट्सएप पर्सनल व्हाट्सएप चैट को हाइड करने का फीचर देने का दावा करते हैं। थर्ड पार्टी ऐप का इस्तेमाल करना या फिर अनजान सोर्स से ऐप को इंस्टॉल करना कई बार घातक भी साबित हो सकता है। हम सलाह देते हैं कि गूगल प्लेस्टोर पर मौजूद ऐप का ही इस्तेमाल करें।