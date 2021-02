WhatsApp ने अपने 12 साल का सफर पूरा कर लिया है। इन 12 सालों में कंपनी ने काफी नए-नए फीचर्स लॉन्च किए और कई बार विवादों में भी रहा है। लेकिन इसकी लोकप्रियता में लगातार इजाफा ही हुआ है। इस ऐप को याहू के पूर्व कर्मचारियों ब्रायन एक्टन और जेन कौन में मिलकर तैयार किया था, लेकिन साल 2014 में फेसबुक ने इसका 19बिलियन डॉलर में अधिग्रहण कर लिया था। आइए जानते हैं इस प्लेटफॉर्म के 6 सबसे चर्चित फीचर्स।

WhatsApp Video call, voice call

WhatsApp में सबसे लोकप्रिय फीचर्स इसका कॉल फीचर है। इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप अपने ही प्लेटफॉर्म में टेक्स्ट मैसेज के साथ-साथ इंस्टैंट वीडियो और वॉयस कॉल करने की सुविधा देता है। यहां तक कि आप ग्रुप कॉल भी कर सकते हैं, जो एक अच्छा फीचर है। वर्तमान समय में ग्रुप कॉल में अधिकतम 8 लोगों को शामिल किया जा सकता है।

WhatsApp Picture-in-Picture mode

WhatsApp में Picture-in-Picture (PiP) मोड दिया गया है, जो अपने आप में एक उपयोगी फीचर है। इसकी मदद से आप यूट्यूब वीडियो लिंक को एप में ही देख सकेंगे। जबकि इसमें अलग से ऐप नहीं खुलता है और न ही यूजर्स को अपनी चैटिंग बंद करनी पड़ती है।

WhatsApp का नया स्टोरेज मैनेजमेंट टूल

WhatsApp ने अपने storage management tool को रिडिजाइन किया है। इसकी मदद से आप फॉरवर्ड फोटो, वीडियो और अन्य फाइल्स को देखा जा सकता है। साथ ही इस टूल में डिलीट करने का भी ऑप्शन दिया गया है। इस फीचर का उपयोग करने के लिए Settings section > Storage and data > Manage storage पर जा सकते हैं।

WhatsApp Blue ticks, Last seen

WhatsApp का ब्लू टिक और लास्ट सीन फीचर बहुत ही लोकप्रिय फीचर हैं क्योंकि लोगों को इनसे पता चलता है कि सामने वाले के पास मैसेज पहुंचा या नहीं या उसने मैसेज को पढ़ा या फिर नहीं। इतना ही नहीं लास्ट सीन की मदद से यूजर्स देख सकते हैं कि उनका दोस्त, भाई या परिजन आखिरी बार किस समय ऑनलाइन आए थे। हालांकि आप लास्ट सीन को बंद भी कर सकते हैं। इसके लिए Settings > Account > Privacy > disable Read receipts or Last seen पर जाएं।

WhatsApp Fingerprint lock

WhatsApp को लॉक करने के लिए लोग उस पर पैटर्न लॉक लगाया करते थे या फिर अन्य थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड किया करते थे लेकिन WhatsApp ने अपने इस ऐप के लिए फिंगरप्रिंट लॉक को जारी किया। इसकी मदद से फिंगरप्रिंट की मदद से ही व्हाट्सएप को अनलॉक किया जा सकता है। यह ठीक स्मार्टफोन को अनलॉक करने के जैसा है।

WhatsApp Dark mode

व्हाट्सएप का डार्क मोड अन्य सबसे चर्चित फीचर है। इसको लेकर व्हाट्सएप काफी दिनों तक चर्चा में रहा था। यह फीचर यूजर्स की आंखों को राहत देता है और यह बैटरी सेविंग भी करता है। इसे सेटिंग्स में जाकर ऑन किया जा सकता है। Settings > ‘Chats’ > Theme > Dark में जाएं। अगर आपका फोन एंड्रॉयड 10 पर काम पर काम कर रहा है तो यह डिफॉल्ट ऑन होगा। यह फीचर्स Android और iOS दोनों के लिए उपलब्ध है।