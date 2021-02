WhatsApp को हम दिन में न जाने कितने बार ओपेन करते हैं और कई बार बेवजह ही दूसरी चैटिंग को देखने लगते हैं। इससे न सिर्फ समय की बरबादी होती है बल्कि कई बार दूसरे काम भी छूट जाते हैं। इससे बचने के लिए आप अपनी पसंदीदा चैटिंग का आइकन तैयार कर सकते हैं, जिस पर आप ऐप खोले बगैर ही पहुंच जाएंगे। आइये जानते हैं व्हाट्सएप के ऐसे ही 5 उपयोगी फीचर्स के बारे में।

WhatsApp how to create chat icon

WhatsApp में आप किसी भी चैट का आइकन तैयार कर सकते हैं। यह आइकन अन्य ऐप के आइकन की तरह आपकी स्क्रीन पर नजर आता है। ऐसे में आप जब उससे चैट करना चाहें तो उस आइकन पर क्लिक करके पहुंच सकते हैं, इसके लिए ऐप खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए पहले पसंदीदा चैट को ओपेन करें। इसके बाद टॉप राइट में दिए गए तीन डॉट के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद More पर जाएं और एड शॉर्टकट पर क्लिक कर दें। ऐसा करने के बाद आपको दो विकल्प मिलेंगे, जिसमें से एक से आप आइकन को ड्रैग करके अपनी पसंदीदा जगह पर प्लेस कर सकते हैं। वहीं, दूसरा ऑप्शन ऑटोमैटिक का है, जो खुद ब खुद स्क्रीन पर आखिर में आइकन बनाने का है।

WhatsApp how to block user

व्हाट्सएप में अगर आप किसी के मैसेज से परेशान हैं या किसी के मैसेज आपको पसंद नहीं आ रहे हैं तो आप उसे ब्लॉक कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर किसी को ब्लॉक करना बड़ा ही आसान है। इसके लिए जिस यूजर्स की चैट को ब्लॉक करना चाहते हैं, सबसे पहले उसकी चैटिंग में जाएं। इसके बाद टॉप राइट में दिए गए तीन डॉट वाले विकल्प पर क्लिक कर दें। इसके बाद मोर पर क्लिक करें और फिर आपको ब्लॉक ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक कर दें।



WhatsApp how to send location

व्हाट्सएप से आप अपने परिजन और दोस्तो को लोकेशन भेज सकते हैं, ताकि वह नई जगह पर भटके नहीं। लोकेशन भेजने के लिए आपको किसी भी चैटिंग बॉक्स में जाना होगा, उसके बाद नीचे की तरफ दिए गए अटैच के विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद लोकेशन का विकल्प पर जाएं। यहां आपको लोकेशन और लाइव लोकेशन का विकल्प मिलेगा। आप अपनी मर्जी के मुताबिक, दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं।

WhatsApp private message in group

WhatsApp यूजर्स कई बार बहुत से ग्रुप का हिस्सा होते हैं लेकिन कई बार ग्रुप में एक यूजर्स का जवाब प्राइवेट (Private Reply) या इंडिविजुअल चैट में देना ठीक लगता है। इसके लिए आपको उस मैसेज पर काफी देर तक क्लिक करके रखना होगा, जिस मैसेज पर आप उस यूजर्स के प्राइवेट चैट में रिप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद ऊपर दिए गए तीन डॉट वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा, जिसमें Private Reply का फीचर मिल जाएगा। इसके बाद उस मैसेज पर आप मैसेज भेजने वाले व्यक्ति के साथ प्राइवेट चैट कर सकते हैं।



WhatsApp hide profile picutre DP

WhatsApp की प्रोफाइल पिक्चर सभी को नहीं दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में बदलाव करने होंगे। इसके बाद सिर्फ वही लोग आपकी फोटो देख सकेंगे, जो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में शामिल होंगे। इसको सक्रिय करने के लिए Settings में जाना होगा, जिसमें Account पर क्लिक करना होगा। यहां आपको प्रोफाइल फोटो का विकल्प दिखाई देगा। इसमें तीन ऑप्शन Everyone, My Contacts, और Nobody दिए गए हैं। My Contacts चुनने पर आपकी फोटो सिर्फ कॉन्टैक्ट के लोगों को देख पाएंगे।