WhatsApp पर हमेशा नए-नए फीचर्स दस्तक देते रहते हैं लेकिन हर एक फीचर्स को याद रखना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर एक फीचर व्हाट्सएप यूजर्स के काम के नहीं होते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे काम के टॉप-4 फीचर्स और उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका (How to use)।

इन टॉप फीचर्स की सूची में व्हाट्सएप के ब्लू टिक को हटाना शामिल है, जो मैसेज पढ़ने की रिपोर्ट सामने तक पहुंचा देता है। दूसरे फीचर की मदद से आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी छिपा सकते हैं ताकि हर कोई आपकी प्रोफाइल पिक्चर न देख पाए। तीसरा फीचर है कि ग्रुप चैट में प्राइवेट रिप्लाई कैसे करें। आइए जानते हैं इन्हें इस्तेमाल करने का तरीका

WhatsApp how to hide blue tick

WhatsApp पर ब्लू टिक की मदद से यह देखा जा सकता है कि रिसिवर ने मैसेज पढ़ा है या फिर नहीं। यह फीचर वैसे तो बड़ा ही उपयोगी है लेकिन जब आप किसी को जवाब नहीं देना चाहते हैं और मैसेज भी पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप ब्लू टिक को बंद कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप में दिए गए टॉप राइट में दिए गए तीन डॉट वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सेटिंग्स में जाएं और अकाउंट को चुनाव करें। इसके बाद प्राइवेसी में जाकर Read Receipts पर क्लिक करें और फिर ब्लू टिक को बंद कर दें।



WhatsApp how to send private message in group

WhatsApp यूजर्स कई बार बहुत से ग्रुप का हिस्सा होते हैं लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि हमें ग्रुप में एक यूजर्स का जवाब प्राइवेट (Private Reply) या इंडिविजुअल चैट में देना ठीक लगता है। इसके लिए आपको उस मैसेज पर काफी देर तक क्लिक करके रखना होगा, जिस मैसेज पर आप उस यूजर्स के प्राइवेट चैट में रिप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद ऊपर दिए गए तीन डॉट वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा, जिसमें Private Reply का फीचर मिल जाएगा। इसके बाद उस मैसेज पर आप मैसेज भेजने वाले व्यक्ति के साथ प्राइवेट चैट कर सकते हैं।

WhatsApp how to hide profile picutre DP

WhatsApp में अधिकतर यूजर्स अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाकर रखते हैं लेकिन कई बार कुछ लोग चाहते हैं कि उनकी प्रोफाइल पिक्चर सभी को न दिखकर बल्कि सीमित लोगों को ही दिखाई दे। इसके लिए व्हाट्सएप में फीचर्स दिया गया है। ऐसे में सिर्फ वही लोग आपकी फोटो देख सकेंगे, जो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में शामिल होंगे। इस फीचर को सक्रिय करने के लिए Settings में जाना होगा। इसके बाद Account में जाकर प्राइवेसी पर क्लिक करना होगा। यहां आपको प्रोफाइल फोटो का विकल्प दिखाई देगा। इसमें तीन ऑप्शन Everyone, My Contacts, और Nobody दिए गए हैं। My Contacts चुनने पर आपकी फोटो सिर्फ कॉन्टैक्ट के लोगों को देख पाएंगे।

WhatsApp की वीडियो ऑटो डाउनलोड नहीं होंगी

WhatsApp इस्तेमाल करने के दौरान फोटो और वीडियो खुद ब खुद सेव होती चली जाती हैं, जिससे इंटरनेट डाटा भी खत्म होता है और हमारे फोन की स्टोरेज भी फुल होती चली जाती है। लेकिन इससे बचने के लिए आप ऑटो डाउनलोड वाली मीडिया फाइल्स को रोक सकते हैं। इसके लिए सेटिंग्स में जाना होगा और उसके बाद स्टोरेज वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा, फिर Media Auto-Download पार जाएं, जिसमें तीन विकल्प मिलेंगे और आप उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक चुन सकते हैं।