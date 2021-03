WhatsApp: एंड्रॉयड स्मार्टफोन की मेमोरी बहुत जल्दी फुल होती है, जिससे स्मार्टफोन पर लोड बढ़ता है और कई बार हैंग होने की भी वजह बन सकता है। दरअसल, व्हाट्सएप में हम कई ग्रुप के सदस्य होते हैं और कई लोग व्यक्तिगत चैटिंग में ढेरों पिक्चर, फोटो और वीडियो भेजते हैं। ऐसे में स्मार्टफोन की इंटरनल स्टोरेज तेजी से फुल होती चली जाती है। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने फोन की स्पीड बरकरार रख सकते हैं और इंटरनल मेमोरी को बेवजह की फाइल से फुल होने के रोक सकते हैं।

WhatsApp पर हमेशा नए-नए फीचर्स दस्तक देते रहते हैं लेकिन हर एक फीचर्स को याद रखना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर एक फीचर व्हाट्सएप यूजर्स के काम के नहीं होते हैं। लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे काम के टॉप-4 फीचर्स और उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका।

WhatsApp में मीडिया फाइल्ड का ऑटो डाउनलोड बंद करें

WhatsApp इस्तेमाल करने के दौरान फोटो और वीडियो खुद ब खुद सेव होती चली जाती हैं, जिससे इंटरनेट डाटा भी खत्म होता है और हमारे फोन की स्टोरेज भी फुल होती चली जाती है। इसके लिए सेटिंग्स में जाना होगा और उसके बाद स्टोरेज वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा, फिर Media Auto-Download पार जाएं, जिसमें तीन विकल्प मिलेंगे और आप उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक चुन सकते हैं।



WhatsApp मैसेज पढ़ने के बाद भी नहीं होगा ब्लू टिक

WhatsApp पर ब्लू टिक से देख सकते हैं कि रिसिवर ने मैसेज पढ़ा है या फिर नहीं। यह फीचर वैसे तो बड़ा ही अच्छा है लेकिन जब आप किसी को जवाब नहीं देना चाहते हैं और मैसेज भी पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप ब्लू टिक को बंद कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सएप में दिए गए टॉप राइट में दिए गए तीन डॉट वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद सेटिंग्स में जाएं और अकाउंट को चुनाव करें। इसके बाद प्राइवेसी में जाकर Read Receipts पर क्लिक करें और फिर ब्लू टिक को बंद कर दें।

WhatsApp ग्रुप से प्राइवेट मैसेज ऐसे भेजें

WhatsApp यूजर्स कई बार बहुत से ग्रुप का हिस्सा होते हैं लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि हमें ग्रुप में एक यूजर्स का जवाब प्राइवेट (Private Reply) या इंडिविजुअल चैट में देना ठीक लगता है। इसके लिए आपको उस मैसेज पर काफी देर तक क्लिक करें, जिस मैसेज पर आप उस यूजर्स के प्राइवेट चैट में रिप्लाई करना चाहते हैं। इसके बाद ऊपर दिए गए तीन डॉट वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा, जिसमें Private Reply का फीचर मिल जाएगा। इसके बाद उस मैसेज पर आप मैसेज भेजने वाले व्यक्ति के साथ प्राइवेट चैट कर सकते हैं।



WhatsApp पर प्रोफाइल पिक्चर ऐसे छिपाएं

WhatsApp में कुछ लोग प्रोफाइल पिक्चर सभी को न दिखाकर बल्कि सीमित लोगों को ही दिखाना चाहते हैं ताकि उनकी प्राइवेसी बनी रहे। इसके लिए व्हाट्सएप में फीचर्स दिया गया है। ऐसे में सिर्फ वही लोग आपकी फोटो देख सकेंगे, जो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट में शामिल होंगे। इस फीचर को एक्टीवेट करने के लिए Settings में जाएं। इसके बाद Account में जाकर प्राइवेसी पर क्लिक करना होगा। यहां आपको प्रोफाइल फोटो का विकल्प दिखाई देगा। इसमें तीन ऑप्शन Everyone, My Contacts, और Nobody दिए गए हैं। My Contacts चुनने पर आपकी फोटो सिर्फ कॉन्टैक्ट के लोगों को देख पाएंगे। International Women’s Day पर इस टिप्स से आप अपनी प्राइवेसी को बरकरार रख सकती हैं।