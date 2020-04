WhatsApp Together at home Stickers: व्हाट्सऐप में आए नए स्टीकर्स

WhatsApp Stickers Together at home: Covid-19 Lockdown के दौरान इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप का इस्तेमाल खूब बढ़ गया है। लोग एक-दूसरे से कनेक्टेड रहने के व्हाट्सऐप के माध्यम से मैसेज, मीडिया फाइल्स, स्माइली और स्टीकर्स आदि भेजते रहते हैं।

आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि WhatsApp ने एक नया स्टीकर पैक जोड़ा है। कोरोना वायरस लॉकडाउन (Coronavirus in India) के दौरान जोड़े गए इस नए स्टीकर पैक का नाम है, ‘टुगैदर एट होम’।

एक बात जो गौर करने वाली है वह यह है कि इस स्टीकर पैक के लिए व्हाट्सऐप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) के साथ हाथ मिलाया है।

इन स्टीकर्स में लोगों के लिए अलग-अलग मूड को दिखाया गया है। इस स्टीकर पैक से सोशल डिस्टेंसिंग को भी दर्शाया गया है, एक स्टीकर में दो लोग एयर हाई फाइव करते नज़र आ रहे हैं। एक स्टीकर में आपको लैपटॉप हाथ में पकड़े एक व्यक्ति दिखेगा, यह वर्क फ्रॉम होम को दर्शाता है।

WhatsApp Together at home Stickers: ऐसे भेजें व्हाट्सऐप स्टीकर्स

1) सबसे पहले तो इस बात को सुनिश्चित करें की आपका ऐप अपडेटेड हो। अगर आपका ऐप अपडेट नहीं है तो गूगल प्ले स्टोर (Google Play store) और ऐप्पल स्टोर (Apple store) पर जाकर व्हाट्सऐप एप को अपडेट करें।

2) ऐप को अपडेट करने के बाद आप जिस भी कॉन्टैक्ट को स्टीकर भेजना चाहते हैं उनके चैट पर क्लिक करें। इसके बाद स्टीकर्स आइकन पर क्लिक करें।

3) स्टीकर आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको दाहिनी तरफ + ऑप्शन पर क्लिक करना है।

4) जैसे ही आप + आइकन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने स्टीकर्स पैक वाला सेक्शन खुल जाएगा, यहां आपको Together at home sticker pack नज़र आएगा।

5) इस स्टीक पैक को डाउलोड करने के लिए दाहिनी तरफ आपको डाउनलोड करने के लिए आइकन दिखेगा।

6) जैसे ही आप इस स्टीकर पैक को डाउनलोड करेंगे, स्टीकर पैक आपको My stickers सेक्शन में दिखने लगेगा।

इसके बाद आप इनमें से जो भी चाहें वो स्टीकर आपने दोस्तों, करीबी लोगों और रिश्तेदारों के साथ साझा कर सकते हैं।

Facebook के करोड़ यूजर्स का डेटा हैक, जानें हैकरों ने कितने रुपये में की डील

COVID-19 India Tracker State-wise Status: आपके राज्य में हैं Corona के कितने मरीज, ऐसे पाएं आधिकारिक जानकारी

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। जनसत्‍ता टेलीग्राम पर भी है, जुड़ने के ल‍िए क्‍ल‍िक करें।