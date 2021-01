WhatsApp to soon Read Later: इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp हमेशा अपने यूजर्स के लिए कुछ न कुछ नए फीचर्स उपहार में देता रहता है। अब व्हाट्सएप Read Later नामक फीचर्स पर काम कर रहा है और जल्द ही इसे यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा। बताते चलें कि यह आगामी फीचर्स पहले से मौजूद Archived Chats की जगह ले सकता है। इस नए फीचर्स को सबसे पहले WaBetaInfo ने देखा। यह फीचर्स अभी व्हाट्सएप के लेटेस्ट वर्जन 2.21.2.2 beta पर मौजूद है।

वर्तमान समय में जब भी आप किसी की व्यक्तिगत चैट या फिर ग्रुप चैट को वॉट्सऐप में अर्काइव करते हैं तो वह में अर्काइव सेक्शन में चली जाती है और उस चैट को स्क्रीन पर ऊपर की तरफ नहीं दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही उस चैट बॉक्स में कोई नया मैसेज आता है तो वह चैट अपने आप स्क्रीन पर ऊपर की ओर दिखाई देने लगती है। इस कारण कई बार यूजर्स को परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए शायद कंपनी Read Later नामक फीचर्स पर काम कर रही है।

Read Later फीचर्स ऐसे करेगा काम

रीड लेटर नामक इस फीचर्स को जब इनेबल किया जाएगा तो Read Later सेक्शन में मौजूद चैट में कोई भी नया मैसेज आने पर वह खुद ब खुद स्क्रीन पर सामने नहीं आएगा, बल्कि वह उसी सेक्शन में रहेगी। ऐसे में किसी पुरानी चैट बॉक्स के सामने आने से होने वाली परेशानियों से आप बच पाएंगे। इतना ही नहीं रीड लेटर सेक्शन में मौजूद चैट पर नया मैसेज आने पर कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा। Read Later कैटेगरी में सभी चैट्स म्यूट रहेंगी।

सबसे नीचे होती हैं अर्काइव चैट्स

फिलहाल Archived chats यूजर्स को चैट बॉक्स में सबसे नीचे दिखाई पड़ती हैं। ऐसे जब व्हाट्सएप यूजर्स नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं उनको Archived ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक कर आपको सभी आर्काइव चैट्स दिखाई दे जाएंगी।

