WhatsApp Tips & Tricks: दुनियाभर में सबसे लोकप्रिय Facebook का इंस्टेंट मैसेजिंग एप WhatsApp एक-दूसरे से कनेक्टेड रहने का एक बेहतरीन माध्यम है। ऐप का इस्तेमाल चैट करने और वॉयस/वीडियो कॉल करने और मीडिया फाइल्स भेजने के लिए किया जाता है, इससे डेटा की काफी खपत होती है। आइए आपको ऐसे कुछ तरीके बताते हैं जिनकी मदद से आप WhatsApp data usage को कम कर सकते हैं। एंड्रॉयड (whatsapp android) यूजर्स को इसके लिए सेटिंग्स में कुछ बदलाव करने होंगे।

WhatsApp Tips & Tricks: ऐसे डिसेबल करें ऑटो-डाउनलोड मीडिया फाइल्स

मीडिया फाइल्स के ऑटो-डाउनलोड होने की स्थिति में डेटा खपत बढ़ जाती है, इसी के साथ फोन की भी स्टोरेज भरने लगती है। लेकिन आप अगर इन दोनों ही समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए एप में एक ऐसा WhatsApp Feature मौजूद है जिसकी सहायता से आप खुद-ब-खुद (ऑटो-डाउनलोड) डाउनलोड होने वाली मीडिया फाइल्स को डिसेबल कर सकते हैं।

इस फीचर के ऐनेबल होने के बाद व्हाट्सऐप पर मिलने वाली फोटो, वीडियो और अन्य मीडिया फाइल्स खुद-ब-खुद (ऑटो) डाउनलोड नहीं होगी तो ऐसे में आप जिन फाइल्स को डाउनलोड करना चाहेंगे केवल उन्हीं को डाउनलोड करने के लिए डेटा की खपत होगी और ऐसे में फोन की भी स्टोरेज जल्दी नहीं भरेगी। लेकिन आपको हर बार अपने काम मीडिया फाइल्स को मैनुअली डाउनलोड करना होगा।

फॉलो करें ये स्टेप्स

1) व्हाट्सऐप ऐप के सेटिंग्स में जाएं।

2) इसके बाद स्टोरेज एंड डेटा यूसेज ऑप्शन पर क्लिक करें।

3) इसके बाद मीडिया ऑटो डाउनलोड ऑप्शन दिखाई देगा।

4) आपको दो विकल्प मिलेंगे, पहला मोबाइल डेटा और दूसरा वाई-फाई।

5) मोबाइल डेटा और वाई-फाई ऑप्शन्स पर क्लिक करने के बाद फोटो, वीडियो, ऑडियो और डॉक्यूमेंट विकल्प मिलेंगे। आप जिस भी ऑप्शन को डिसेबल करना चाहते हैं उसपर टैप करें।

WhatsApp Tips & Tricks: कॉल क्वालिटी

WhatsApp के जरिए वॉयस और वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि कॉल करने के लिए मोबाइल डेटा इस्तेमाल होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप मोबाइल डेटा की इस खपत को कम भी कम कर सकते हैं।

खपत को आप कम कर सकते हैं लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कॉल क्वालिटी पहले की तरह नहीं रहेगी। यदि आप मोबाइल डेटा की खपत करना चाहते हैं कम तो नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर सेटिंग्स में करें बदलाव।

ऐसे करें बदलाव

1) व्हाट्सऐप सेटिंग्स में जाएं।

2) इसके बाद स्टोरेज एंड डेटा ऑप्शन में जाएं।

3) इसके बाद आपको मीडिया ऑटो डाउनलोड के ठीक ऊपर Use Less Data For Calls का विकल्प मिलेगा, फीचर को ऐनेबल करें।

WhatsApp Tips & Tricks: व्हाट्सएप चैट बैकअप

मीडिया फाइल्स जैसे कि फोटो, वीडियो और चैट समेत अन्य चीजों का बैकअप लेना जरूरी है, लेकिन आप चाहें तो इस विकल्प को डिसेबल कर मोबाइल डेटा की खपत को कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा।

फॉलो करें ये स्टेप्स

1) व्हाट्सऐप की सेटिंग्स में जाएं।

2) सेटिंग्स में चैट ऑप्शन में जाएं।

3) इसके बाद नीचे की तरफ आपको चैट बैकअप का ऑप्शन मिलेगा, आप जरूरत के हिसाब से इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं।

