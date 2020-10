WhatsApp Tips and Tricks: ऐसे बदलें अपना मोबाइल नंबर

WhatsApp Tips and Tricks: दुनियाभर में ज्यादातर लोग Facebook के इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp का इस्तेमाल करते हैं। जैसा की हम सभी जानते हैं की व्हाट्सऐप अकाउंट मोबाइल नंबर से लिंक होता है और ऐसे में कई बार स्थिति ऐसी भी आती है जब पुराना नंबर बदलना पड़ता है।

जब ऐसी स्थिति आती है जब नंबर बदलना हो तो सबसे पहले जहन में आता है की पुराने मोबाइल नंबर से बने अकाउंट का क्या होगा, क्या वह एक्टिव रहेगा या की नहीं। क्या आप भी चाहते हैं की पुराने मोबाइल नंबर से बना जो WhatsApp अकाउंट आप चला रहे हैं उसमें नया नंबर अपडेट हो जाए और वो भी बिना डेटा खोए तो हमारी ये खबर खास आप लोगों के लिए है।

How to change WhatsApp number without losing data

व्हाट्सऐप एप के भीतर एक ऐसा काम का फीचर है जिसके जरिए आप कुछ आसान स्टेप्स की मदद से पुराने मोबाइल नंबर को नए नंबर के साथ बदल सकेंगे। नीचे बताए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकते हैं।

1) स्मार्टफोन में नए मोबाइल नंबर का सिम कार्ड डालें जिसमें पुराने नंबर से WhatsApp अकाउंट चल रहा हो।

2) इसके बाद व्हाट्सऐप ऐप को खोलिए।

3) ऐप खोलने के बाद दाहिनी तरफ आपको तीन डॉट मैन्यू दिखाई देगा इस पर टैप करें यहां आपको सेटिंग्स विकल्प मिलेगा।

4) सेटिंग्स में अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करें।

5) अकाउंट पर टैप करने के बाद चेंज नंबर पर क्लिक करें।

6) जैसे ही आप चेंज नंबर पर टैप करेंगे आपको पुराना नंबर और फिर नया मोबाइल नंबर डालना होगा। नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पर टैप करें।

7) यदि आप नोटिफाई कॉन्टैक्ट को ऐनेबल करेंगे तो ऐसे में आपके सामने तीन विकल्प मिलेंगे, ऑल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट जिनके साथ आप चैट की है या फिर कस्टम।

नोट: इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद व्हाट्सऐप अकाउंट नए नंबर पर चेंज हो जाएगा। बता दें की इस माध्यम से आप बिना डेटा खोए अपने नंबर को बदल सकते हैं।

