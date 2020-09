WhatsApp Tips and Tricks: कई बार ऐसा लगता है की Facebook के इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप में भी काश मैसेज को शेड्यूल करने का विकल्प होता तो कितना अच्छा होता। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की फिलहाल WhatsApp यानी कंपनी की तरफ से ऐप में ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जिस वज़ह से यूजर को परेशान होना पड़ता है।

आप भी अगर मैसेज शेड्यूल ना कर पाने के कारण परेशान रहते हैं तो हम आज आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसकी मदद से आप मैसेज शेड्यूल (WhatsApp Message Schedule) कर सकते हैं।

कई बार ऐसा होता है की किसी खास व्यक्ति का जन्मदिन होता है और इस वज़ह से रात 12 बजे बर्थडे विश करने के लिए जागना पड़ता है। यदि ऐप में ये फीचर पहले से होता तो यूज़र कभी भी रात 12 बजे के लिए पहले से ही मैसेज शेड्यूल कर सकते थे।

भले ही WhatsApp में ये फीचर मौजूद नहीं लेकिन आपकी इस परेशानी को दूर करने का हम एक तरीका आज आपको बताएंगे। ध्यान देने वाली बात यहां ये है कि मैसेज शेड्यूल का आधिकारिक तरीका तो फिलहाल नहीं है लेकिन थर्ड पार्टी एप के जरिए व्हाट्सएप अकाउंट को एक्सेस कर मैसेज शेड्यूल की सुविधा मिल जाती है।

How to schedule WhatsApp messages on Android

1) Google Play Store से SKEDit ऐप को डाउनलोड करें।

2) एप ओपन करें और अकाउंट को सेटअप करें।

3) इसके बाद साइन-इन करें।

4) इसके बाद मैन्यू में जाकर व्हाट्सऐप पर टैप करें।

5) एप आपसे कुछ परमिशन मांगेगा। परमिशन के बाद एप में उस व्यक्ति के नाम पर टैप करें जिन्हें मैसेज बाद में भेजना चाहते हैं और इसीलिए शेड्यूल करना चाहते हैं। यूजर को सिलेक्ट करने के बाद मैसेज टाइप कर शेड्यूल के आगे डेट और टाइम को सेट करें।

Ask me before sending बटन मिलेगा, इस विकल्प को ऑन करने पर शेड्यूल मैसेज भेजने से पहले ऐप आपको नोटिफाई करेगा। इसे विकल्प को यदि ऑन नहीं करते तो मैसेज खुद-ब-खुद सेंड हो जाएगा।

नोट: प्राइवेसी की चिंता है और थर्ड-पार्टी एप को एक्सेस नहीं देना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में व्हाट्सऐप द्वारा फीचर के आधिकारिक रोलआउट तक का इंतज़ार करें।

