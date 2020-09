Tips and Tricks: जानें, ये काम की WhatsApp ट्रिक

WhatsApp Tips and Tricks: क्या आपको भी हर वक्त ये डर सताता है की कहीं आपकी कोई सीक्रेट चैट पढ़ ना लें और फिर ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप अपनी सीक्रेट डिलीट कर देते हैं तो अब आज हम जो ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं इसके बाद आपको अपनी सीक्रेट चैट डिलीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

जी हां, आपने सही पढ़ा हम जो ट्रिक आपको बताएंगे इसके जरिए आप सीक्रेट WhatsApp Chat को ऐप के भीतर ही हाइड कर सकेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है वो आसान ट्रिक।

ऐप में कमाल का WhatsApp Feature

Facebook का ये इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप अपने यूज़र्स की सुविधा के लिए समय-समय पर नए-नए फीचर्स को जोड़ता रहता है और ऐसा ही एक कमाल का फीचर व्हाट्सऐप में पहले से मौजूद है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऐप में मौजूद Archive Chats फीचर की।

क्या काम करता है आर्काइव चैट्स?

इस फीचर का काम क्या है आप जानते हैं तो अच्छी बात लेकिन जिन लोगों को नहीं पता की ये फीचर आखिर करता क्या है तो आइए उन लोगों को इस विषय में जानकारी देते हैं। ये फीचर दरअसल आपके व्हाट्सऐप चैट्स को चैट स्क्रीन से हटा देता है वो भी बिना डिलीट किए, इसका मतलब आपकी चैट जो है वो छिपा देता है।

गौर करने वाली बात यह है की आप जब मर्जी चाहें अपनी इस सीक्रेट चैट को वापस भी ला सकते हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें की ग्रुप और पर्सनल दोनों तरह के चैट्स को छिपाया जा सकता है।

ऐसे छिपाएं सीक्रेट चैट (How to Hide Chat in WhatsApp)

1) सबसे पहले आपको अपने फोन में WhatsApp App को खोलना होगा।

2) जिस भी चैट को छुपाना चाहते हैं उस चैट को थोड़ी देर प्रेस करें।

3) ऐसा करने से आपको ऊपर की तरफ Archive का ऑप्शन मिलेगा, इसपर टैप करें। इन स्टेप्स को फॉलो करने से चैट स्क्रीन सेस आपकी चैट गायब हो जाएगी।

ऐसे वापस लाएं चैट

1) सबसे पहले वॉट्सऐप ओपन करें।

2) इसके बाद चैट्स स्क्रीन में सबसे नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएं।

3) सबसे नीचे आपको Archived Chats में वो चैट्स नज़र आएंगी जो आपने हाइट की हैं, जो भी चैट आप वापस लाने चाहते हैं उसपर टैप करके रखें और फिर

Unarchive पर टैप करें।

