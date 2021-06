WhatsApp best tips and tricks: व्हाट्एसएप के जानते हैं ये फीचर। (फोटोः whatsapp.com)

WhatsApp best tips and tricks: इंस्टैंट मैसेजिंग एप व्हाट्सएप में एक सिंपल का यूजर इंटरफेस है, जिसमें तीन टैब नजर आते हैं लेकिन इसके अंदर इतने अधिक फीचर्स, जिनके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। ये सभी फीचर्स यूजर्स की सहूलियत के लिए तैयार किए गए हैं। आज हम आपको व्हाट्सएप के इन फीचर्स की खूबियां और उन्हें कैसे एक्टीवेट किया जा सकता है, उनके बारे में बताने जा रहे हैं।

व्हाट्सएप हर एक आयु वर्ग के लोग इस्तेमाल करते हैं और इसलिए अधिकतर यूजर्स की जरूरत पूरी करने के लिए इसमें फीचर दिए गए हैं। कुछ फीचर डिफॉल्ट सेट होते हैं, जबकि कुछ को हम व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाकर ऑन कर सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाना होगा। आइये जानते हैं इनके बारे में।

how to hide whatsapp chat without archive

व्हाट्सएप में चैट को हाइड करने के लिए अर्काइव चैट का विकल्प है, उसके अलावा एप में चैट को छिपाने का दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन एक तरकीब है, जिसकी मदद से आप अपनी सीक्रेट व पर्सनल चैट को दूसरों की नजरों से बचाए रख सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सएप पर मौजूद पर्सनल चैट के नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद जब भी उस चैट पर कोई मैसेज आएगा तो फोन सबसे सामने भी रखा होगा, उसके बाद भी लोगों को चैट का नोटिफिकेशन सुनाई नहीं देगा।

How do I delete all my chats on WhatsApp

व्हाट्सएप में अगर आप फोन में मौजूद सभी चैट को एक साथ डिलीट करना चाहते हैं या फिर उनका बैकअप शेयर करना चाहते हैं, तो ये दोनों विकल्प ऐप में मौजूद हैं। इसके लिए व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाना होगा। उसके बाद चैट के विकल्प में जाएं। वहां सबसे नीचे मौजूद चैट हिस्ट्री पर क्लिक करें। इसमें आपको Export chat, archive all chats, clear all chats और delete all chats का विकल्प मिलेगा। सभी चैट को डिलीट करने के लिए सबसे नीचे दिए गए delete all chats पर क्लिक कर दें। जबकि टेलीग्राम जैसे ऐप्स पर चैट को अर्काइव भी कर सकते हैं।

How do you change the language back to English

व्हाट्सएप को अंग्रेजी भाषा के अलावा दूसरी भाषा में चलाना चाहते हैं, तो उसका विकल्प भी एप में दिया गया है। इसमें हिंदी समेत ढेरों भारतीय भाषा मौजूद हैं, जिन्हें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। भाषा बदलने के लिए आपको ऐप की सेटिंग्स में जाना होगा, उसके बाद ऐप लैंग्वेज का विकल्प चुनें।

अगर आपने किसी गलत भाषा का चुनाव कर लिया और ऑप्शन समझ नहीं आ रहे हैं दोबारा अंग्रेजी भाषा को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो टॉप राइट में दिए गए तीन डॉट वाले विक्ल पर क्लिक करें। इसके बाद नई विंडो खुलेगी, जिसमें छठे नंबर या सबसे नीचे विकल्प को चुनें, जो सेटिंग्स का विकल्प है। इसके बाद दूसरे नंबर को विकल्प को चुनें। इसके बाद नए ऑप्शन में नीचे से तीसरे विकल्प को चुनें।

How do I use different fonts on WhatsApp?

व्हाट्सएप में फॉन्ट बदलने का भी विकल्प दिया गया है, जिसके लिए आको सेटिंग्स में जाकर चैट के विकल्प को चुनना होगा, उसके बाद अंदर फॉन्ट बदलने का विकल्प है। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिये यहां क्लिक करें।