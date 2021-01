भारत समेत दुनियाभार में लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स व्हाट्सएप (Whatsapp) हमेशा नए फीचर्स शामिल करता रहा है। अब 26 जनवरी से पहले खबर आई है कि Whatsapp ने अपने प्लेटफॉर्म में एक नया शॉर्टकट एड करने जा रहा है, जिससे यूजर्स को सहूलियत मिलेगी। हाल ही में जानकारी आई थी कि कंपनी ने कुछ यूजर्स को Whatsapp web के डेस्कटॉप वर्जन को वीडियो और वॉयस कॉलिंग का सपोर्ट दिया था। अब व्हाट्सएप (Whatsapp) को ट्रैक करने वाली वेब WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाट्सएप स्टिकर शॉर्टकट (Sticker Shortcut) नाम के नए फीचर पर काम कर रहा है। जानते हैं कि ये नया शॉर्टकट स्टीकर क्या होगा (What is Sticker Shortcut) और कैसे इस्तेमाल (How to use new Sticker Shortcut) कर सकेंगे।

Whatsapp का स्टिकर शॉर्टकट फीचर क्या है

भारत ही नहीं बल्कि दुनियाभर में अपनी भावनाओं को बताने के लिए इमोजी या फिर स्टीकर इस्तेमाल किया जाता है। अक्सर हम किसी पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लेकिन स्टीकर खोजने में काफी समय लग जाता है। ऐसे में व्हाट्सएप (Whatsapp) का नया स्टीकर फीचर सही स्टीकर को खोजने में मदद करेगा।

व्हाट्सएप का नया स्टीकर फीचर ऐसे करें इस्तेमाल

व्हाट्सएप का यह अपकमिंग फीचर आपके चेट बॉक्स के पास दिखाई देगा और विशेष शब्द से संबंधित स्टीकर लगाने का सजेशन भी देगा। उदारण के रूप में समझें तो जब भी यूजर्स कोई इमोजी या विशेष शब्द टाइप करेंगे, तो चैट बार में एक अलग प्रकार का आइकन दिखाई देने लगेगा। इसका मतलब होगा कि उस शब्द या इमोजी से जुड़ा स्टिकर भी उपलब्ध है, जिसे यूजर्स अपनी चैट में आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे।



अभी ये है समस्या

व्हाट्सएप (Whatsapp) में स्टीकर का फीचर्स अभी भी मौजूद है लेकिन उसे इस्तेमाल करने के लिए पहले यूजर्स को स्टीकर के सेक्शन में जाना होता है और उसके बाद अगर कोई विशेष स्टीकर सर्च करना है तो स्टीकर के अंदर सर्च का विकल्प मौजूद है, उसे इस्तेमाल करना होता है। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया हो जाती है। लेकिन अब व्हाट्सएप (Whatsapp) के आगामी फीचर्स से यूजर्स को समय बचेगा।

Hike ऐप के बंद होने का फायदा उठाना चाहता है वाट्सऐप

हाल ही में देसी स्टीकर ऐप हाइक (Hike) को बंद कर दिया है, जो स्टीकर के लिए एक पॉप्युलर ऐप था। अब कंपनी इस ऐप के कोर यूजर्स को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है और शायद उसी के लिए कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टीकर के इस्तेमाल को आसान बनाने के लिए यह नया फीचर ला रही है।

