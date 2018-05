Whatsapp पर मिला ऐसा मैसेज तो हो जाएं सावधान, क्रैश हो सकता है आपका फोन

वॉट्सऐप पर फॉर्वर्डेड मैसेज तो आते रहते हैं लेकिन आजकल एक बहुत ही खास मैसेज फॉरवर्ड हो रहा है। इस मैसेज से आपका फोन भी क्रैश हो सकता है। वाट्सऐप पर एक मैसेज आ रहा है इस मैसेज पर टच करते ही फोन काम करना बंद कर देता है। इस मैसेज से सावधान रहने की जरुरत है। इससे आपका एंड्रॉयड स्मार्टफोन क्रैश हो सकता है। यह मैसेज हिंदी और अंग्रेंजी दोनो भाषाओं में आ रहा है। इस मैसेज के साथ लिखा आ रहा है। “कौन कहता है आपका फोन हैंग नहीं होता। इसके साथ ही एक और मैसेज का टेक्स्ट लिखा हुआ है। उसमें लिखा है don’t-touch-here। वहीं अंग्रेजी में मैसेज आ रहा है I can hang your Whatsapp for a while just touch below message। वहीं इसके साथ भी नीचे भी don’t-touch-here लिखा आ रहा है। इस पर क्लिक करते ही फोन हैंग हो जाएगा। इसके बाद डिस्प्ले पर कुछ नहीं होगा। फोन फ्रीज हो जाएगा। इससे सिर्फ एंड्रॉयड स्मार्टफोन ही हैंग हो रहा है। इसका आईफोन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।

फॉरवर्ड किए जा रहे मेसेज से कोई खतरा तो नहीं लगता और ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने मजाकिया तौर पर इस तरह का काम किया है, पर हां इतना जरुर है कि इससे वॉट्सऐप यूजर्स को दिक्क्त तो हो रही है। आईफोन पर वॉट्सऐप मेसेंजर पर फॉरवर्ड किए जा रहे इस मेसेज का कोई असर नहीं पड़ा। इसी तरह, वॉट्सऐप वेब भी इस बग से प्रभावित नहीं हुआ है।

आपको बता दें कि इससे पहले भी एक तेलुगू भाषा का मैसेज वॉट्सऐप, फेसबुक मेसेंजर और दूसरे ऐप्स पर भी आ रहा था। उस पर क्लिक करते ही डिवाइस फ्रीज हो जाती थी कुछ भी काम नहीं करता था। यह बग आईफोन, आईपेड और मैक डिवाइसेज को भी इफेक्ट कर रहा था। हाल ही में F8 डेवेलपर कॉन्फ्रेंस में फेसबुक के मालिकाना हक वाले वॉट्सऐप ने ऐलान किया था कि ऐप में स्टेटस फीचर के करीब 450 मिलियन डेली एक्टिव यूजर हैं। मार्क जकरबर्ग ने जल्द ही इंस्टेंट मेसेजिंग ऐप में ग्रुप विडियो और वॉइस कॉलिंग सुविधा के अलावा स्टिकर्स के लिए सपॉर्ट आने का भी ऐलान किया था।

