ANDROID फोन्स की बैटरी चूस रहा Whatsapp, इन SMARTPHONES पर सबसे बुरा असर!

WhatsApp is Killing The Battery on Android Phones: अगर आप के फोन की बैटरी सामान्य से अधिक तेजी से डिस्चार्ज हो रही है तो आपको बता दें कि इसमें फोन की गलती नहीं है। इसका मुख्य कारण Whatsapp है। करीब एक हफ्ते पहले Whatsapp का एक नया उपडेट आया है। इस उपडेट के आने के बाद से whatsapp एंड्रॉइड फोनों की बैटरी लाइफ खत्म कर रहा है। ये दिक्कत कई स्मार्टफोन में देखी गई है लेकिन इसका मुख्य रूप से शिकार One plus फोन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स हुए हैं। इस बात की शिकायत यूजर्स ने गूगल प्ले-स्टोर पर की है। इसके अलावा कई लोगों ने ट्विटर, रेडिट और वनप्लस से फोरम पर भी इसकी शिकायत की है।

One plus के कम्प्लेंट फोरम में इस समस्या को लेकर बहुत से यूजर्स अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। बहुत से उपयोगकर्ता Whatsapp के नए अपडेट के बारे में शिकायत कर रहे हैं। उनका कहना है कि इसके आने के बाद उनके फोन की बैटरी तेजी से ड्रेन हो रही है।

जिनमें हालिया One plus7t pro, One plus7t और One plus7 pro स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले यूजर्स शामिल हैं। यूजर्स का कहना है सिर्फ 5 मिनट में 16 फीसदी बैटरी खत्म हो जा रही है। यह समस्या व्हाट्सएप के 2.19.308 वर्जन के साथ हो रही है।

समान रूप से, बहुत से यूजर्स ने ये भी बाते कि उनके फोन की बैटरी ड्रेन नहीं हो रही है। ये यूजर्स सैमसंग गैलेक्सी नोट 10+ और सैमसंग गैलेक्सी एस 10+ के हैं। इस परेशानी को लेकर अबतक Whatsapp ने कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। अभी यह भी नहीं बताया गया है कि इस समस्या का समाधान कैसे और कब होगा।

