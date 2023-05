WhatsApp: आपको भी आ रहे हैं इंटरनेशनल नंबर से वॉइस कॉल? व्हाट्सएप की तरफ से दिया गया यह बयान

व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा कि हम पहले से ही कई सेफ्टी टूल दे रहे हैं, लोगों के पास ब्लॉक-रिपोर्ट करने के ऑप्शन हैं। हम लगातार प्लेटफॉर्म पर नजर रखते हैं।

WHATS APP का कॉलिंग स्कैम

WhatsApp पर पिछले कुछ दिनों से लगातार इंटरनेशनल नंबर से वॉइस कॉल आ रही हैं। कई यूजर सोशल मीडिया पर इसकी शिकायत कर चुके हैं। पूरे देश में ही ये समस्या देखने को मिल रही है। स्थिति इतनी गंभीर है कि भारत सरकार में मंत्री राजीव चंद्रशेखर को भी सामने से आकर बयान जारी करना पड़ा और उन्होंने व्हाट्सएप को भी नोटिस भेज दिया। अब उस नोटिस पर व्हाट्सएप ने अपना जवाब दे दिया है। व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा कि हम पहले से ही कई सेफ्टी टूल दे रहे हैं, लोगों के पास ब्लॉक-रिपोर्ट करने के ऑप्शन हैं। हम लगातार प्लेटफॉर्म पर नजर रखते हैं और गलत गतिविधियों को दूर करने की कोशिश रहती है। लेकिन अब नया स्कैम शुरू हो गया है। एक मिस कॉल दी जाती है और लोग वापस उस पर कॉल करते हैं और उनके साथ स्कैम हो जाता है। लेकिन हमारी नई पाबंदियां इस स्कैम को 50 प्रतिशत तक कम कर देगी। हम लगातार अपने प्रयास जारी रखेंगे जिससे यूजर्स को कम से कम दिक्कतों का सामना करना पड़े। वैसे इस पूरे विवाद पर मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार ये देखेगी कि जो एप्स पहले से फोन में डलकर आती हैं, उन्हें क्या-क्या एक्सेस करने की परमीशन मिलनी चाहिए। जोर देकर कहा गया कि यूजर्स के डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन प्लेटफॉर्म्स को लेनी पड़ेगी। वैसे व्हाट्सएप के साथ तो वैसे भी केंद्र सरकार का छत्तीस का आंकड़ा चल रहा है। कुछ समय पहले तक दोनों सुप्रीम कोर्ट में आमने-सामने थे।

