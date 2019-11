Whatsapp यूजर्स के लिए खुशखबरी, आया CALL WAITING फीचर, जानिए किसे मिलेगा

वॉट्सऐप ने अपने यूजर्स के लिए कॉल वेटिंग की सुविधा मुहैया कराई है। iOS वर्जन वाले ऐप के लिए वॉट्सऐप में अन्य महत्पूर्ण फीचर्स के साथ-साथ कॉल वेटिंग की सुविधा मिल रही है। अब आईफोन इस्तेमाल करने वाले लोग इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। वॉट्सऐप के iOS वर्जन 2.19.120 को फिर से डिजाइन किया गया है। इसके जरिए मैसेज को ऐप आसानी से स्कैन भी कर सकता है।

अपडेट लिस्ट में वॉट्सऐप ग्रुप के ऐडमिन के लिए विशेष प्राइवेसी की व्यवस्था की गई है। इसमें यूजर्स आराम से अपनी प्राइवेसी को मेंटेन कर सकते हैं। ऐडमिन के पास ग्रुप के सदस्य विशेष को प्राइवेट मैसेज भेजने का भी ऑप्शन होगा। ये वाली सुविधा iOS के साथ-साथ एंड्रॉइड के लिए भी मौजूद है।

ग्रुप की प्राइवेट सेटिंग को एक्टिवेट करने के लिए यूजर्स सेटिंग में जाकर अकाउंट के जरिए प्राइवेसी में जा सकते हैं। ग्रुप में एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें यह तय किया जा सकता है कि किसे प्राइवेट मैसेज के लिए ऐड किया जा सकता है। ऑप्शन का दायरा Everyone, My Contact, My Contacts Except के साथ-साथ यूजर्स को जोड़ने या उन्हें ब्लॉक करने तक है। वॉट्सऐप के मुताबिक यदि आपके कॉन्टैक्ट में ऐडमिन नहीं है, तो वह ग्रुप में ऐड करने के लिए आपको निजी तौर पर रिक्वेस्ट भेजने का विकल्प चुन सकता है।

यदि यूजर्स पहले के किसी अन्य कॉल पर व्यस्त है, तब भी वॉट्सऐप यूजर्स को इनकमिंग ऑडियों कॉल स्वीकार करने का विक्लप देगा। यदि वॉट्सऐप कॉल ज्यादा महत्वपूर्ण है तो यूजर्स उस पर स्विच कर सकता है। हालांकि, अभी तक कॉल वेटिंग की सुविधा की पुष्टि ioS ऐप के लिए है। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि यह सुविधा एंड्रॉइड वर्जन में भी है या नहीं।

