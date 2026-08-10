WhatsApp Hack Alert: आज के समय व्हाट्सएप हमारे मोबाइल का सबसे जरूरी ऐप बन गया है। इसी ऐप पर बैंक के मैसेज आते हैं, ओपीटी आता है और परिवार की बातें होती हैं। इसलिए साइबर ठग भी इसके जरिए यूजर्स को सबसे ज्यादा निशाना बना रहे हैं।

लोग अक्सर सोचते हैं कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट तभी हैक होगा जब फोन चोरी हो जाए, लेकिन सच यह है कि कई बार सिर्फ एक गलती से ठग आपका व्हाट्सएप अपने फोन में चला लेते हैं।

कैसे हैक करते हैं ठग आपका व्हाट्सएप?

ओटीपी के जरिए: ठग व्हाट्सएप लॉगिन की कोशिश करते हैं और आपके फोन पर 6 अंकों का ओटीपी आता है। फिर कॉल करके कहते हैं- “हम व्हाट्सएप टीम से बोल रहे हैं” या “अकाउंट बंद हो जाएगा, जल्दी ओटीपी बताइए।” ओटीपी बताते ही आपका व्हाट्सएप उनके फोन में खुल सकता है। व्हाट्सएप वेब के जरिए : अगर किसी को कुछ सेकंड के लिए आपका फोन मिल जाए, तो वह अपना लैपटॉप लिंक्ड डिवाइसेज में जोड़ सकता है और आपके मैसेज पढ़ सकता है। फर्जी लिंक के जरिए: ठग फ्री रिचार्ज या बैंक वेरिफिकेशन के नाम पर लिंक भेजते हैं। ऐसे लिंक पर क्लिक करने से आपकी निजी जानकारी चोरी हो सकती है।

कैसे पहचानें कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट खतरे में है?

– बिना वजह ओटीपी आना।

– व्हाट्सएप अचानक लॉगआउट होना।

– लिंक्ड डिवाइस में अनजान डिवाइस दिखना।

क्या है बचने के तरीके?

सबसे जरूरी: ओटीपी कभी किसी को न बताएं। व्हाट्सएप, बैंक या पुलिस फोन पर ओटीपी नहीं मांगती। सुरक्षा: टू स्टेप वेरीफिकेशन ऑन करें – सेटिंग → अकाउंट → टू-स्टेप वेरीफिकेशन → इनेबल और 6 अंकों का पिन सेट करें। जांच: लिंक्ड डिवाइस नियमित देखें। कोई अनजान डिवाइस दिखे तो तुरंत लॉग आउट करें। ऐप्स: किसी भी अनजान वेबसाइट, लिंक या मैसेज में आए ऐप को डाउनलोड न करें। हमेशा केवल Google Play Store या Apple App Store जैसे आधिकारिक स्टोर से ही ऐप इंस्टॉल करें।

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भारत समेत कई देशों में व्हाट्सअप के अनेक यूजर्स को सोमवार रात अचानक अपने अकाउंट पर “Account Under Review” का संदेश दिखाई दिया। इसके साथ ही ऐप की सभी प्रमुख सेवाएं, जैसे मैसेज भेजना, कॉल करना और अन्य फीचर्स, अस्थायी रूप से बंद हो गए।

बिना किसी पूर्व सूचना के हुई इस कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में प्रभावित यूजर्स ने सोशल मीडिया पर अपनी शिकायतें साझा कीं। यहां पढ़ें पूरी खबर…