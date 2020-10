WhatsApp Chats Secure: Facebook का इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप का इस्तेमाल ज्यादातर लोग करते हैं। हाल ही में व्हाट्सऐप की प्राइवेसी को लेकर कई सवाल उठे थे। यदि आप भी अपने WhatsApp Chats को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हमारी ये खबर खास आप लोगों के लिए है।

हम आज आपको इस विषय में जानकारी देंगे की कैसे आप अपने WhatsApp चैट्स को एंड-टू-एंड एनक्रिप्टड रख सकते हैं। आइए जानते हैं कौन से वो तरीका जो आपकी मदद करेगा।

1) chat backups को करें बंद

यदि आपको लगता है की आपको चैट का बैकअप लेने की कोई आवश्यकता नहीं है और WhatsApp Chats को एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड रखना है तो नीचे बताए गए स्टेप्स आपके काम आएंगे।

1) सबसे पहले व्हाट्सएप ऐप को ओपन करें इसके बाद दाहिनी तरफ दिखाई दे रहे तीन डॉट मैन्यू पर क्लिक कर सेटिंग्स में जाएं।

2) सेटिंग्स में जाने के बाद चैट ऑप्शन में आपको WhatsApp Chats Backup ऑप्शन मिलेगा।

3) इसके बाद Google Drive Settings ऑप्शन में आपको बैक अप टू गूगल ड्राइव ऑप्शन पर क्लिक करें, यहां आपको पांच विकल्प मिलेंगे, कभी नहीं यानी नेवर, जब मैं बैकअप के लिए टैप करुं (Only when I tap Back up), डेली, वीकली और मंथली।

बैकअप में WhatsApp Chats नहीं है सिक्योर

अपने व्हाट्सऐप चैट्स को सुरक्षित रखने के लिए आपको शुरुआती दो विकल्प में से किसी का भी चुनाव कर सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है की यदि आप चाहें तो सेटिंग्स में फिर से बदलाव अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं।

WhatsApp Chats: जानें बैकअप में क्यों नहीं है सिक्योर (फोटो- व्हाट्सऐप)

ध्यान देने वाली बात यह है की व्हाट्सऐप चैट्स तो आपकी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड है लेकिन ऐसा बैकअप के साथ नहीं है। इन्हें कंपनी द्वारा एन्क्रिप्ट नहीं किया गया है।

WhatsApp के एक FAQ पोस्ट में इस बात का स्पष्ट रूप से जिक्र है की जो भी मीडिया और मैसेज आप गूगल ड्राइव में बैकअप करते हैं वह व्हाट्सऐप के एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन से प्रोटेक्टेड नहीं है।

2) WhatsApp Two Factor Authentication

आप अपने स्मार्टफोन पर ऐप को टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मदद से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस फीचर को ऐनेबल करने के बाद अगर यदि आपका मोबाइल नंबर फिर से डालकर व्हाट्सऐप पर वेरिफाई किया जाता है तो ओटीपी के बाद यूज़र को 6 डिजिट के इस टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) नंबर को भी डालना होगा।

ऐसे करें ऐनेबल

इस फीचर को ऐनेबल करने के लिए सबसे पहले तो व्हाट्सऐप खोलें और फिर सेटिंग्स में जाएं। इसके बाद अकाउंट पर टैप कर टू स्टेप वेरिफिकेशन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको Enable करने का विकल्प दिखाई देगा, इसपर टैप करें और अपने पसंद का 6 अंकों का डिजिट डालें और फिर आपको ईमेल आईडी डालकर इस फीचर को ऐनेबल करना होगा।

आप चाहें तो ईमेल आईडी डाले बिना भी इस फीचर को ऐनेबल कर सकेंगे। बता दें की WhatsApp बीच-बीच में कई बार यूज़र को 6 डिजिट का टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नंबर डालने को कहता है ताकी यूज़र को नंबर याद रहे।

3) Lock your app

इन दिनों अधिकांश स्मार्टफोन में यूज़र्स को फिंगरप्रिंट या फेस आईडी जैसे पासकोड या बायोमेट्रिक्स के जरिए ऐप को लॉक करने का विकल्प मिलते हैं। यदि आपका स्मार्टफोन आपको ऐप लॉक करने की अनुमति प्रदान करता है तो आपको इस फीचर का इस्तेमाल करना चाहिए।

अगर आप कभी अपने फोन को कहीं भी भूल जाते हैं या ऐसे ही कहीं भी छोड़ देते हैं तो भी कोई आपके व्हाट्सएप को नहीं खोल पाएगा। केवल WhatsApp ही नहीं आपको फोन में बैंक ऐप्स और पेमेंट्स ऐप्स जैसे अन्य महत्वपूर्ण एप्स को भी लॉक करके रखना चाहिए।

